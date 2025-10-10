Baltijas balss logotype
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака

Дата публикации: 10.10.2025
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака

Женщин и девушек часто называют нежными животными — «киса», «рыбка», «птичка». Но за этой мягкой оболочкой скрываются смелые и хищные качества, которые можно сравнить с тигрицей, волчицей или другими представителями царства зверей. Астрологи выделили животных, которые лучше всего отражают характер каждого знака Зодиака.

Таблица соответствий

Знак Зодиака Хищное животное
Овен Тигр
Телец Лев
Близнецы Волк
Рак Касатка
Лев Панда
Дева Змея
Весы Белка
Скорпион Ворона
Стрелец Медведь
Козерог Пума
Водолей Сова
Рыбы Рысь

Эта классификация помогает взглянуть на внутреннюю силу и характер каждого знака с неожиданной стороны — иногда хищное начало проявляется даже в самых мягких и нежных натурах.

Источник: news.hochu

Видео