Женщин и девушек часто называют нежными животными — «киса», «рыбка», «птичка». Но за этой мягкой оболочкой скрываются смелые и хищные качества, которые можно сравнить с тигрицей, волчицей или другими представителями царства зверей. Астрологи выделили животных, которые лучше всего отражают характер каждого знака Зодиака.
Таблица соответствий
|Знак Зодиака
|Хищное животное
|Овен
|Тигр
|Телец
|Лев
|Близнецы
|Волк
|Рак
|Касатка
|Лев
|Панда
|Дева
|Змея
|Весы
|Белка
|Скорпион
|Ворона
|Стрелец
|Медведь
|Козерог
|Пума
|Водолей
|Сова
|Рыбы
|Рысь
Эта классификация помогает взглянуть на внутреннюю силу и характер каждого знака с неожиданной стороны — иногда хищное начало проявляется даже в самых мягких и нежных натурах.
Источник: news.hochu
