Постоянная усталость, внезапные перепады веса или изменения в коже — всё это может быть не просто следствием стресса. Врач-эндокринолог Степан Шупарский рассказал, какие симптомы чаще всего указывают на сбой в работе гормональной системы и требуют внимания специалиста.

1. Хроническая усталость и упадок сил

Если вы просыпаетесь уже уставшими и не чувствуете прилива энергии даже после отдыха, это может быть связано с нарушением функции щитовидной железы или надпочечников. Такие сбои часто сопровождаются вялостью и пониженным настроением.

2. Нарушение менструального цикла

У женщин гормональные колебания нередко проявляются через нерегулярные месячные или их полное отсутствие. Повторяющийся сбой — повод обратиться к эндокринологу и проверить уровень половых гормонов.

3. Снижение либидо

Потеря интереса к интимной жизни может быть не только психологической проблемой. Нередко она связана с нарушением выработки тестостерона, эстрогена или других ключевых гормонов.

4. Изменения кожи и волос

Повышенная жирность кожи, высыпания, ломкость ногтей и выпадение волос часто сигнализируют о гормональных нарушениях, особенно связанных с щитовидной железой или половыми гормонами.

5. Резкие колебания веса

Быстрая прибавка или потеря веса без очевидных причин — частый признак сбоя в эндокринной системе. Организм может неправильно расходовать энергию из-за нарушения обмена веществ.

Совет врача: при появлении таких симптомов не откладывайте визит к эндокринологу. Ранняя диагностика помогает предотвратить серьезные осложнения и восстановить гормональный баланс.

Источник: mir24