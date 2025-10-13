Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать 0 98

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать

Мы живем в постоянном режиме «быстрее, еще быстрее», и мозг все время держат в боевой готовности все эти бесконечные уведомления, задачи и списки дел. Когда кажется, что часов и минут в сутках меньше, чем было вчера, это не просто бытовая жалоба. Хронический дефицит времени меняет поведение, сон, питание и даже то, как мы общаемся с близкими.

«С точки зрения психики режим вечной спешки — это длительный стресс. Поднимается кортизол, внимание дробится, снижается самоконтроль. Чаще проскакивают импульсивные решения и раздражение, появляются нарушения сна. Качество работы падает, а чувство вины растет, закрепляя замкнутый круг», — объяснила психолог Радмила Бакирова и дала советы, что делать в такой ситуации.

Сокращайте поле боя: три ключевых дела в день

Каждое утро выбирайте три результата, которые реально продвинут важное. Это не «сделать все», а «сделать главное» — разница ясна, правда? Такой фокус снижает тревожность от бесконечного списка и возвращает ощущение контроля. Остальные задачи отправьте в буфер: сделаете, если останется ресурс. Три победы в день формируют устойчивую привычку завершать, а не метаться.

Планируйте через «временные контейнеры»

Разбейте день на блоки по 25–90 минут и заранее решите, на что пойдет каждый блок. Мозгу проще войти в работу, когда есть четкие рамки и финал. «В контейнер помещайте только один тип активности: писать, созваниваться, разбирать почту. Переходы между разными режимами требуют силы воли, а ее в спешке всегда меньше. Добавьте короткие паузы на дыхание или быструю разминку между блоками — это профилактика срыва концентрации», — говорит эксперт.

Выключайте микропожары уведомлений

Постоянные сигналы создают ощущение внешнего диктата времени и отнимают огромное количество внимания. Оставьте только действительно срочные каналы, остальное — по расписанию, например, проверка мессенджеров три раза в день. На компьютере держите открытую одну вкладку, на телефоне — один рабочий экран. Чем меньше визуального шума, тем легче сохранять высокий темп без паники.

Делегируйте и автоматизируйте бытовое

Нехватка времени часто не из-за «больших дел», а из-за мелких повторений. «Используйте шаблоны писем, автоплатежи, доставку, готовые списки покупок. Отдайте то, что может сделать другой, даже если кажется, что быстрее самой. Так вы освобождаете внимание для решений, где важна именно ваша голова. Делегирование — это зрелый навык, а не лень», — подчеркивает психолог.

Ставьте дневные «границы завершения»

Назначьте час, после которого работа не переходит плавно на вечернее время. Эта рамка учит мозг укладываться в отведенное — введите ритуал закрытия дня: короткий обзор сделанного, план на завтра, три строки благодарности себе. Телу нужен сигнал, что гонка окончена, иначе оно продолжает держать оборону и не восстанавливается. Регулярное завершение рабочего дня и осознанное переключение на режим отдыха — лучший способ вернуть организму и мозгу бодрость и ясность.

Важно помнить, что спешка — вовсе не признак эффективности, а симптом перегруженного канала внимания. Как только вы берете под контроль три вещи — фокус, среду и границы — чувство постоянной спешки постепенно отступает.

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Изображение к статье: Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан 526
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу 318
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 220
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 585

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 20
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 70
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 73
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 15
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 20
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео