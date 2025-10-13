Baltijas balss logotype
# Что действительно ослабляет иммунитет: мнение медиков 0 330

Дата публикации: 13.10.2025
Изображение к статье: # Что действительно ослабляет иммунитет: мнение медиков

Иммунитет под угрозой не только из-за недосыпа и неправильного питания. Стресс, вредные привычки и нарушение работы кишечника оказывают на защитные силы организма наибольшее влияние, утверждают эксперты.

Главный враг иммунитета — стресс

Врач общей практики Денис Кондратьев отмечает, что недостаток сна, вредные привычки и переохлаждения подрывают иммунную систему. Но стресс занимает лидирующее место среди факторов ослабления защиты организма:

«Если неправильное питание и вредные привычки можно контролировать, то стрессовые ситуации ежедневно подтачивают иммунитет. Чтобы поддерживать защитные силы, организму нужен отдых, смена деятельности и избегание напряжённых ситуаций», — пояснил он.

Здоровый кишечник — ключ к крепкому иммунитету

Врач-терапевт и фармаколог Андрей Кондрахин подчёркивает роль микробиоты: бифидум-бактерии, кишечная палочка и бактериофаги тренируют иммунную систему и защищают организм от патогенов.

«Чрезмерное употребление вредной еды перегружает ЖКТ, вызывает застой пищи и интоксикацию, что ослабляет иммунитет. Хронический стресс может привести к синдрому раздражённого кишечника, когда иммунная система начинает атаковать собственные ткани», — отметил медик.

В качестве поддерживающей меры Кондрахин рекомендует гриб Чага: он используется как иммунокорректор и помогает организму противостоять болезням, включая рак.

Гормоны и стресс: как они влияют на защиту организма

Иммунная система тесно связана с эндокринной и нервной системами. Половые гормоны и кортизол могут подавлять иммунитет, а гормон роста, инсулин и гормон щитовидной железы — стимулировать его.

Врач и нутрициолог Ольга Полякова добавляет:

«Частые стрессы повышают уровень кортизола, что снижает иммунную защиту. Витамины и отказ от вредных привычек не помогут без снижения стресса. Нужно менять реакцию на стресс, чтобы организм мог эффективно защищаться».

Сильная иммунная система способна выдерживать длительные перелёты, смену климатических зон, тяжёлую работу и психологические нагрузки, оставаясь эффективной без дополнительных вмешательств.

Источник: mir24

#здоровье
Видео