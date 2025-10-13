Baltijas balss logotype
Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе

Иногда мы сами себе вредим — даже неосознанно. Например, когда описываем себя словами, которые звучат слишком самодовольно или неискренне. Эксперты советуют избегать определений, которые лучше, если произносят о вас другие.

1. Щедрый

Настоящая щедрость не требует заявлений. Люди, действительно склонные помогать, просто делают добро, не ожидая похвалы. Пусть другие назовут вас щедрым — это будет звучать убедительнее.

2. Скромный

По-настоящему скромные люди не подчеркивают это качество. Если вы сами говорите о своей скромности — эффект получается обратным.

3. Дисциплинированный

Часто этим словом пользуются те, кому на самом деле приходится прилагать большие усилия, чтобы оставаться собранными. Лучше показать дисциплину делами, а не словами.

4. Страстный

«Страстный профессионал» — звучит чересчур. Пусть ваша увлеченность проявляется в работе, а не в описаниях.

5. Остроумный

Если вы называете себя остроумным, это почти гарантирует, что вас такими не воспримут. Настоящее чувство юмора видят без подсказок.

6. Эмпатичный

Эмпатия — это действие, а не характеристика. Когда вы заявляете о ней вслух, окружающие начинают ждать постоянной поддержки и внимания.

7. Бесстрашный

Не бывает людей без страха. Смелость — это не отсутствие страха, а способность действовать, несмотря на него.

8. Прямолинейный

Под этим словом часто скрываются резкость и бестактность. Лучше говорить о честности и открытости — так вы не отпугнете собеседников.

9. Адаптируемый

Это слово стало штампом. Мир меняется слишком быстро, чтобы считать гибкость исключительным достоинством — она просто необходима.

10. Независимый

Иногда это воспринимается как нежелание работать в команде. Лучше показать уверенность и ответственность действиями.

Итог: Некоторые качества звучат убедительно только со стороны. Пусть о вас говорят поступки — они производят куда сильнее впечатление, чем любые громкие слова.

Источник: pomada.cc

#психология
Редакция BB.LV
