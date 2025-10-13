Baltijas balss logotype
# Лучшие комплексы БАДов для зимнего периода 0 210

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: # Лучшие комплексы БАДов для зимнего периода

Зимой организм получает меньше витаминов из фруктов и овощей, поэтому особенно важно поддерживать иммунитет с помощью добавок. Представляем ТОП-5 комплексов БАДов, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие в холодное время года.

1. Селен, цинк и витамин С

Эти микроэлементы и витамины обеспечивают антиоксидантную защиту и укрепляют иммунную систему. Они также участвуют в синтезе аминокислот. В зимний период их важность особенно возрастает, поскольку организм подвергается дополнительным нагрузкам.

2. Витамины К2 и D3

Зимой человек проводит много времени в помещениях, и витамин D3 вырабатывается в меньших количествах. Сочетание с витамином К2 помогает поддерживать здоровье сосудов и костной ткани, что делает этот комплекс незаменимым в холодный сезон.

3. Фолиевая кислота, медь и железо

Эти элементы помогают бороться с мышечной слабостью и сухостью кожи, особенно у женщин во время менструации или при ограничении мясных продуктов в рационе. Комплексное применение обеспечивает наилучший эффект, а железо лучше принимать отдельно натощак.

4. Витамин D3, магний и кальций

Магний способствует улучшению настроения, снижению нервного напряжения и нормализации сна. Кальций укрепляет кости и зубы, стабилизирует нервную систему. Вместе с витамином D3 эти элементы лучше усваиваются и помогают поддерживать эмоциональное и физическое здоровье зимой.

5. Омега-3, витамины группы В, коэнзим Q10

Омега-3 улучшает микроциркуляцию и доставку кислорода к клеткам, положительно влияет на волосы. Витамины группы В повышают эффективность обменных процессов, а коэнзим Q10 насыщает организм энергией и поддерживает жизненный тонус.

Источник: 1001sovet

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео