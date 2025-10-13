Многие начинают день с привычной чашки кофе, но специалисты рекомендуют подождать хотя бы час после сна. Это помогает организму просыпаться естественным образом и снижает негативное влияние кофеина на сон.

Кортизол и утренняя бодрость

Утром уровень кортизола — гормона стресса — находится на пике. Он естественным образом повышает бдительность. Если выпить кофе в этот период, эффект бодрости будет минимальным, а со временем может развиться толерантность к кофеину.

Влияние на сон и аденозин

Кофеин блокирует действие аденозина — вещества, которое вызывает сонливость по мере утомления. Раннее употребление кофе нарушает этот процесс, из-за чего вечером сложнее заснуть.

Альтернатива утреннему кофе

Чтобы проснуться без вреда для организма, специалисты советуют:

латте с куркумой,

травяной чай (мятный или имбирный).

Эти напитки помогают взбодриться, не нарушая естественный баланс гормонов и цикла сна.

Источник: whoopee