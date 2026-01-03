Baltijas balss logotype
Как полынь помогает при различных заболеваниях и чем примечательны «Тархун» и «Абсент»

Дом и сад
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как полынь помогает при различных заболеваниях и чем примечательны «Тархун» и «Абсент»

Горькая и загадочная, целебная и мистическая: рассказываем о целебных свойствах полыни.

 

Многие современные суперфуды представляют собой забытые лекарственные растения, которые использовались в народной медицине на протяжении веков. Латинское название полыни — Artemísia — происходит от греческого слова artemes, что означает «здоровый». Полынь наделяли не только целебными свойствами: дымом этой травы окуривали жилища, чтобы изгнать злых духов, а рыбаки брали ее с собой в лодки, полагая, что она защищает от опасностей, связанных с русалками.

Сегодня ученые подтвердили, что полынь действительно обладает удивительными свойствами, которые можно объяснить с научной точки зрения. В составе этого растения содержится множество активных веществ, влияющих на организм человека: флавоноиды с антиоксидантными свойствами, фитонциды, уничтожающие бактерии, эфирные масла, каротин, гликозиды и различные кислоты (например, яблочная и аскорбиновая). Благодаря этим компонентам полынь активно используется в медицине. Согласно последним исследованиям, проведенным биоинженерами Вашингтонского университета, полынь может уничтожать до 98% клеток рака молочной железы всего за 16 часов.

Специалисты насчитывают от 250 до 400 видов полыни, которые встречаются практически по всему Северному полушарию, в различных климатических зонах и на разных континентах. Наиболее известные виды — это полынь горькая (A. absinthium), полынь обыкновенная (A. vulgaris) и полынь лечебная (A. abrotanum). А самым популярным кулинарным видом является полынь эстрагонная, известная как тархун! В этой привычной зелени также содержится множество полезных веществ, от алкалоидов до кумаринов, которые активно применяются для лечения различных заболеваний.

Горькие гликозиды, присутствующие в любых видах полыни, раздражают вкусовые рецепторы в ротовой полости, что способствует увеличению выработки желудочного сока и активизации работы желудочно-кишечного тракта, а также выработки желчи. Желчегонные свойства полыни использовались в народной медицине для лечения заболеваний печени и желчных путей, а вяжущие свойства — для борьбы с гастритами. Полынь горькую также применяют в народной медицине для лечения анемии, бессонницы, заболеваний верхних дыхательных путей, мигрени, неврастении, отеков и многих других недугов.

Полынь хорошо использовать в сушеном виде в качестве приправы к мясу и птице, особенно к утке и гусю, а также к любым жирным и жареным блюдам. Она прекрасно сочетается с другими специями и приправами: душистым или острым перцем, гвоздикой, шалфеем, базиликом, лавровым листом, чесноком и другими. Полынь можно добавлять в черный чай или создавать собственные купажи из сухих трав.

Полынь великолепно раскрывается в настойках. Вспомните знаменитый абсент — спиртовую настойку из полыни горькой и других трав, которая вскружила головы выдающимся умам XIX - XX веков. Название этого пряного алкогольного напитка происходит от латинского названия растения Artemísia absinthium. Пряная темно-зеленая жидкость, содержащая около 70% спирта, получила прозвище «безумие в бутылке» и ей приписывали наркотические свойства. Однако дело не в самой полыни, а в высоком содержании алкоголя. После запрета абсента в ряде европейских стран неоднократно предпринимались попытки создать другие напитки на основе полыни горькой и водки, но ни один из них не обладал столь выраженными психоделическими свойствами.

Оставить комментарий

