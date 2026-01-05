Baltijas balss logotype
Как правильно отмечать Рождество и откуда возникла традиция печь пряники зимой 0 309

Дом и сад
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно отмечать Рождество и откуда возникла традиция печь пряники зимой

Рождество — это не просто значимый христианский праздник. С ним связано множество обычаев, в том числе и тех, что касаются рождественского стола.

 

Трапеза начинается лишь после появления на небе первой звезды, а до этого момента рекомендуется воздерживаться от пищи. Этот обычай восходит к истории о Вифлеемской звезде, которая указала волхвам путь к месту рождения Спасителя.

На праздничном столе обязательно должны присутствовать свежий хлеб и выпечка. Принято готовить несколько блюд, но не стоит акцентировать внимание на изобилии: для православных Рождество прежде всего является религиозным событием. Основным и обязательным блюдом считается кутья, приготовленная из риса, сухофруктов и меда. Кутью едят в память об усопших, и ее принято приносить в гости к близким: обычно это делают дети, получая за свои усилия сладости.

Что касается выпечки, то по ней предсказывают здоровье в наступающем году. Считается, что если пироги хорошо поднялись и получились пышными и вкусными, то и со здоровьем все будет в порядке.

После Рождества начинаются двенадцать святочных дней. С давних времен существовала традиция печь пряники на Святки, и это не случайно, как объясняет этнограф Александра Кормачева. Дело в том, что в святочные дни работа была запрещена. Можно было заниматься лишь самым необходимым, поэтому в домах должен был быть запас еды, желательно не только сытной, но и вкусной — все-таки это праздники. К такой пище относились и пряники.

Для того чтобы насытиться, лакомств нужно было совсем немного. В тесто добавляли множество пряностей, что позволяло пряникам согревать в зимние холода. В некоторых рецептах использовалось до сорока ингредиентов, так что это лакомство символизировало изобилие: считалось, что когда люди едят пряники, они запускают намерение, чтобы в новом году быть сытыми и не знать нужды.

