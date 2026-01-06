Католики уже отпраздновали Рождество 25 декабря, в то время как православные ожидают его в ночь на 7 января. Почему праздники имеют одинаковое название, но отмечаются в разные даты, и какие еще отличия существуют?

Рассмотрим ключевые отличия, первое из которых — это даты. И православные, и католики являются христианами, однако следуют разным календарям. Мы используем юлианский, а католики — григорианский. Дата Рождества у католиков была заимствована у язычников, которые в этот день отмечали праздник рождения Солнца, ведь именно с этого момента световой день начинает увеличиваться. 7 января же соответствует 25 декабря по старому стилю.

Еще одно важное отличие заключается в том, что православные соблюдают пост перед Рождеством. Этот пост довольно строгий — запрещены мясные и молочные продукты, и он длится с конца ноября до ночи с 6 на 7 января (как принято говорить, до «первой звезды»). Последний день поста и канун праздника называется Сочельником. В этот день православным разрешается есть только кутью — разваренную пшеницу или ячмень, замоченные в воде или меде.

Несмотря на это, традиционное православное Рождество проходит без мяса, так как это первый день после длительного строгого поста, и выходить из него нужно постепенно. На столе всегда присутствует 12 блюд, что соответствует числу апостолов.

У католиков ситуация совершенно иная: строгих ограничений в питании они не придерживаются. Хотя воздержание в еде существует, оно не столь жесткое. Праздничный стол также включает аналогичное количество блюд, но мясных, среди которых особенно популярна индейка.