В четверг в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В первой половине дня в отдельных районах сохранится туман и иней. Ожидается слабый восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.

В Риге существенных осадков не прогнозируется, будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха останется ниже -5 градусов.

На погодные условия влияет антициклон. На территории Украины усиливается циклон, который в пятницу вызовет в Латвии порывистый ветер. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1016–1019 гектопаскалей.