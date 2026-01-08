Baltijas balss logotype
В четверг на погодные условия влияет антициклон

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В четверг на погодные условия влияет антициклон
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В первой половине дня в отдельных районах сохранится туман и иней. Ожидается слабый восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.

В Риге существенных осадков не прогнозируется, будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха останется ниже -5 градусов.

На погодные условия влияет антициклон. На территории Украины усиливается циклон, который в пятницу вызовет в Латвии порывистый ветер. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1016–1019 гектопаскалей.

#Украина #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео