В пятницу, 9 января, в Латвии значительно усилится ветер, который в ряде регионов приведёт к перемещению снега — так называемой снежной метели или низовой метели, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В четверг существенных осадков не ожидается, постепенно начнёт усиливаться восточный и северо-восточный ветер — к вечеру в Латгале порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха в среднем составит от -5 до -10 градусов.

В пятницу по всей стране ветер будет поднимать снежный покров, местами — сильно. Наиболее интенсивная метель ожидается в Латгале, а также в отдельных районах Видземе и Курземе. Осадков не будет, за исключением юга Латгале, где возможен снег.

Ожидается, что скорость порывов северо-восточного ветра в пятницу достигнет 13–18 метров в секунду, а на побережье Курземе у Рижского залива — даже 23 метров в секунду. В ночь на субботу ветер станет лишь немного слабее, поэтому в ряде мест метель продолжится.

Температура воздуха в пятницу в большинстве регионов Латвии составит от -7 до -12 градусов, на севере Курземе — от -3 до -7. Подобный мороз сохранится и в субботу, когда во многих местах будет идти снег, но ветер постепенно утихнет.

На следующей неделе температура воздуха в Латвии может опуститься ниже -20 градусов.