Коко Шанель утверждала, что настоящая женщина способна создать три вещи из ничего — салат, шляпку и скандал. Действительно, иногда кажется, что женщины начинают ссоры без видимых причин. Однако психологи подчеркивают, что дамы никогда не скандалят «просто так», а делают это с определенной целью. О том, какой именно, рассказала Татьяна Василькова, психолог и эксперт по коммуникациям.

Скандалы «просто так» — это проявление детской натуры, которая остается в женщине: как ребенок, который ведет себя плохо, чтобы что-то донести. Если она начинает ссору, значит, она что-то хочет сказать. Если женщина испытывает подавленность, она может устроить конфликт на пустом месте. Вопрос в том, почему она подавлена? Подавленность возникает из-за незакрытой потребности. Существует всего четыре основные потребности, которые могут привести к конфликтам.

Первая потребность: внимание и признание

Иными словами, женщина хочет услышать, что она хороша. Иногда она начинает упрекать мужчину в его поведении, чтобы утвердиться на его фоне и получить признание своей ценности. Хотя мужчина вряд ли скажет это напрямую, женщина бессознательно надеется на подобное подтверждение.

Когда женщина не чувствует себя хорошей и не получает достаточного внимания от мужчины, она не может попросить об этом открыто, например: «Скажи мне, что ты меня любишь». Поскольку она не слышит этого, а намекать мужчине ей сложно, она начинает играть в игру: «Ты ничего не замечаешь? Ты не видишь, что что-то изменилось?» Однако мужчина действительно не замечает, что у нее новая прическа или что она купила новую вазу. Из-за этого и возникает конфликт. Все, что она на самом деле хотела, — это чтобы он обратил внимание на ее старания, чтобы она чувствовала себя любимой, значимой и красивой. Когда она не получает этого, она начинает искать хитрые способы, чтобы добиться своего.

Мужчина не понимает таких игр — он более прямолинеен. Если женщина научится прямо выражать свои желания: «Купи мне цветы, скажи, что я классная, обрати внимание на новые шторы», скандалов можно избежать.

Проблема в том, что у женщины есть свой сценарий, который она сама придумала: как бы ей хотелось, чтобы мужчина реагировал на ее вклад в отношения. Но мужчина не знает этого сценария — он его не читал, поэтому не может сыграть свою роль. Женщине хочется, чтобы мужчина понимал ее без слов, и если он этого не делает, ей кажется, что он не любит. Это приводит к еще большему конфликту: «Если ты ничего не замечаешь, значит, ты меня не любишь».

Вторая потребность: власть

Женщина стремится к признанию своего мнения и уважению в доме. Она борется за свои права: «Я тоже вкладывалась в ремонт и т.д.». Эта борьба за власть также приводит к конфликтам.

Третья потребность: отдых и избавление от негативных эмоций

Часто в этих эмоциях преобладает боль. Если женщине больно по какой-либо причине, ей хочется освободиться от этого чувства, иногда даже отомстить. Если мужчина что-то сделал не так, она может захотеть причинить ему боль: «Мне было плохо, и теперь я сделаю так, чтобы тебе тоже было плохо. Ты не был хорошим мужем, я не буду хорошей женой». Таким образом, скандал становится способом отомстить.

Когда эти три потребности у женщины удовлетворены, когда в отношениях нет боли и необходимости мстить, скандалы становятся ненужными.

Четвертая потребность: нежелание что-то делать

В этой ситуации женщина может прибегать к жалобам или нытью, чтобы избежать выполнения каких-либо обязанностей. Если она осознает свои потребности: внимание, власть, желание отдохнуть или нежелание что-то делать, она сможет понять, зачем устроила скандал и какую потребность хотела закрыть. Это приведет к осознанности, ведь это ее проблема, а не мужчины, и скандалы не улучшают отношения.

Если женщина не знает, как удовлетворить свои потребности иначе, она будет пытаться делать это через мужчину — он должен дарить подарки и говорить «я тебя люблю». Однако можно по-другому: замечать любовь, даже если он не говорит об этом, ценить его действия и говорить: «Как же ты меня любишь». Это поможет избежать конфликтов.

Умение самостоятельно закрывать свои потребности — это то, чему люди учатся. Они учатся видеть то, что уже есть, и ценить это. Близкие мужчины дают много, но женщина может быть так обижена, что ей выгодно оставаться в этом состоянии. Обида — это детское чувство, взрослые люди не должны обижаться.