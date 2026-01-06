Прополис давно зарекомендовал себя как эффективное средство в борьбе с бактериями и укреплении иммунной системы.

Прополис показал свою эффективность при воспалительных процессах в полости рта и глотки. В настоящее время на рынке представлено множество препаратов и средств, содержащих прополис.

Исследования подтвердили, что определенные экстракты прополиса способны защищать от вируса, связанного с заболеваниями сердца, а некоторые специалисты даже предполагают его влияние на профилактику детского диабета. Существует обширная база научных работ, в которых рассматривается эффективность прополиса против грибковых и бактериальных инфекций.

На прилавках аптек можно найти препараты с прополисом, предназначенные для лечения заболеваний желудка, полости рта, горла и носоглотки. Многие народные целители применяют прополис для создания мазей, используемых при различных кожных недугах, таких как шершавые губы, экзема и грибковые инфекции.