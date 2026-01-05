Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему лампочки иногда взрываются при перегорании? 0 268

Дом и сад
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лампочки иногда взрываются при перегорании?

Из-за проникновения воздуха в колбу.

 

Спираль лампы накаливания нагревается до температуры около 2000 °C. При таких условиях она быстро окисляется и теряет свою прочность. Именно поэтому из ламп откачивают воздух.

Однако, если в колбе образуется небольшая трещина, через которую может попасть воздух, то при включении лампы он резко нагревается. Это приводит к увеличению давления, что может вызвать разрушение колбы.

В тот же момент происходит перегорание спирали, оказавшейся в воздушной среде.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Польза прополиса для здоровья
Изображение к статье: В каком возрасте люди ощущают наибольшее счастье?
Изображение к статье: Ароматерапия: действительно ли эфирные масла приносят пользу?
Изображение к статье: Почему зимняя подкормка птиц способствует улучшению урожая?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео