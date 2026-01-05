Спираль лампы накаливания нагревается до температуры около 2000 °C. При таких условиях она быстро окисляется и теряет свою прочность. Именно поэтому из ламп откачивают воздух.

Однако, если в колбе образуется небольшая трещина, через которую может попасть воздух, то при включении лампы он резко нагревается. Это приводит к увеличению давления, что может вызвать разрушение колбы.

В тот же момент происходит перегорание спирали, оказавшейся в воздушной среде.