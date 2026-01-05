Baltijas balss logotype
Ругательства увеличивают физическую силу - исследование 1 296

Дом и сад
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ругательства увеличивают физическую силу - исследование

В журнале Quarterly Journal of Experimental Psychology опубликована статья о том, что ругань способствует повышению силы и выносливости.

 

В ходе эксперимента участникам предложили выполнить физическое упражнение: сидя на стуле, подняться на руках и удерживаться в этом положении как можно дольше. У тех, кто во время выполнения задания использовал бранные слова, наблюдалось значительно больше сил для выполнения упражнения.

В другом эксперименте испытуемым предстояло накачать воздухом шарик, при этом существовала вероятность его разрыва. И вновь, с руганью на устах, участники надували шарик сильнее, чем в случаях, когда они обсуждали нейтральные темы. Авторы исследования делают вывод, что использование ненормативной лексики способствует принятию рисков: по их подсчетам, рискованное поведение увеличивалось на 8%.

Интересно было бы также выяснить, различаются ли бранные слова по своей психосоматической силе, и есть ли разница в том, на какой именно риск готов идти ругающийся человек. Например, надувание шарика — это одно, а совершение рискованной финансовой операции — совсем другое. Возможно, в будущем мы получим ответы на эти вопросы.

Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    5-го января

    а что там на украине ? всех воров поймали ? сколько ещё надо денег ? скоро победа ?

    1
    1

Видео