В ходе эксперимента участникам предложили выполнить физическое упражнение: сидя на стуле, подняться на руках и удерживаться в этом положении как можно дольше. У тех, кто во время выполнения задания использовал бранные слова, наблюдалось значительно больше сил для выполнения упражнения.

В другом эксперименте испытуемым предстояло накачать воздухом шарик, при этом существовала вероятность его разрыва. И вновь, с руганью на устах, участники надували шарик сильнее, чем в случаях, когда они обсуждали нейтральные темы. Авторы исследования делают вывод, что использование ненормативной лексики способствует принятию рисков: по их подсчетам, рискованное поведение увеличивалось на 8%.

Интересно было бы также выяснить, различаются ли бранные слова по своей психосоматической силе, и есть ли разница в том, на какой именно риск готов идти ругающийся человек. Например, надувание шарика — это одно, а совершение рискованной финансовой операции — совсем другое. Возможно, в будущем мы получим ответы на эти вопросы.