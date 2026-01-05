Baltijas balss logotype
Последствия слива кипятка в раковину для вашей сантехники 0 856

Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Последствия слива кипятка в раковину для вашей сантехники

После варки картофеля или макарон мы часто сливаем кипяток в раковину. Однако, если не дать воде остыть перед сливом в канализацию, это может привести к нежелательным последствиям.

 

Слив кипятка в раковину является привычной практикой. Тем не менее, в некоторых случаях это может обернуться серьезными проблемами. Почему так происходит? Дело в материалах, из которых изготовлены ваша раковина, трубы и сифон. Большинство сливных труб выполнены из поливинилхлорида (ПВХ) — недорогого и гибкого полимера.

Трубы из ПВХ не предназначены для длительного воздействия высоких температур: с ними ничего не случится, если температура стекающей воды составляет 60°C. Этот пластик также способен выдержать кратковременное воздействие кипящей воды — до одной минуты.

Однако, если вы продолжаете сливать кипяток в раковину длительное время, ПВХ может значительно деформироваться из-за повышения его пластичности при нагревании. После такого воздействия пластик не сможет вернуться в исходное состояние. При остывании, когда объем материала уменьшается, по трубе могут появляться трещины, что нарушает ее герметичность.

Кроме того, при сливе большого объема кипятка прокладки, обеспечивающие герметичность соединений, расширяются и теряют свою эффективность. В результате вы рискуете затопить соседей, когда кипяток начнет вытекать из-под раковины. Известны случаи, когда при попытке очистить трубы горячей водой весь слив просто обрушивался вниз.

Горячая вода может повредить и материал раковины. Если после слива большого объема кипятка сразу включить холодную воду, то материал мойки, который сначала резко расширился, затем уменьшится в объеме. Это приводит к образованию внутренних напряжений, которые в конечном итоге могут вызвать трещины в раковине.

