Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять эффективных способов применения апельсиновых корок: проверено на практике 0 182

Дом и сад
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять эффективных способов применения апельсиновых корок: проверено на практике

Новогодние праздники у многих людей ассоциируются с множеством цитрусовых. Если после приготовления глинтвейна или поедания килограмма апельсинов у вас осталась кожура, не торопитесь ее выбрасывать — из нее можно создать множество полезных вещей: от экологичного чистящего средства до натурального репеллента.

 

Добавив спиртовую вытяжку из апельсиновых корок в 9% столовый уксус, вы получите отличное средство для обезжиривания поверхностей. Ваша кухня будет сиять, а приятный цитрусовый аромат создаст уютную атмосферу. Не забудьте надеть перчатки перед началом уборки.

Любите ароматические свечи и палочки? Наполнить дом фруктовым свежим ароматом можно с помощью высушенной апельсиновой кожуры. Корки прекрасно горят и не содержат химических ароматизаторов.

Апельсиновая кожура может стать отличным дополнением к чаю. Тщательно промойте, просушите и измельчите корочки, затем смешайте их с чайными листьями. Заварив эту смесь, вы сможете насладиться освежающим ароматом и приятным вкусом напитка.

Приготовьте ароматный апельсиновый экстракт, который можно использовать в выпечке. Для этого положите вымытые и нарезанные корки в стеклянную банку, залейте их пищевым этиловым спиртом и дайте настояться в течение двух недель.

Кроме того, апельсиновые корки могут помочь отпугнуть комаров и муравьев. Разбросайте кожуру этого цитрусового в саду или положите ее у входа в дом, чтобы отвадить назойливых насекомых.

Не забывайте и о полезных свойствах самого плода. Апельсины богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, а также клетчаткой, необходимой для пищеварения. В них также содержатся фолиевая кислота, бета-каротин, магний, калий и кальций. Фрукты помогают восполнить недостаток витаминов В, А и С, улучшают состояние крови и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему некоторые медикаменты могут приводить к зависимости?
Изображение к статье: Что делать, если замок в автомобиле замерз?
Изображение к статье: Перекись водорода: можно ли ее употреблять для профилактики болезней и как она используется на кухне
Изображение к статье: Что такое адаптогены и почему они необходимы в наше время

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео