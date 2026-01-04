Новогодние праздники у многих людей ассоциируются с множеством цитрусовых. Если после приготовления глинтвейна или поедания килограмма апельсинов у вас осталась кожура, не торопитесь ее выбрасывать — из нее можно создать множество полезных вещей: от экологичного чистящего средства до натурального репеллента.

Добавив спиртовую вытяжку из апельсиновых корок в 9% столовый уксус, вы получите отличное средство для обезжиривания поверхностей. Ваша кухня будет сиять, а приятный цитрусовый аромат создаст уютную атмосферу. Не забудьте надеть перчатки перед началом уборки.

Любите ароматические свечи и палочки? Наполнить дом фруктовым свежим ароматом можно с помощью высушенной апельсиновой кожуры. Корки прекрасно горят и не содержат химических ароматизаторов.

Апельсиновая кожура может стать отличным дополнением к чаю. Тщательно промойте, просушите и измельчите корочки, затем смешайте их с чайными листьями. Заварив эту смесь, вы сможете насладиться освежающим ароматом и приятным вкусом напитка.

Приготовьте ароматный апельсиновый экстракт, который можно использовать в выпечке. Для этого положите вымытые и нарезанные корки в стеклянную банку, залейте их пищевым этиловым спиртом и дайте настояться в течение двух недель.

Кроме того, апельсиновые корки могут помочь отпугнуть комаров и муравьев. Разбросайте кожуру этого цитрусового в саду или положите ее у входа в дом, чтобы отвадить назойливых насекомых.

Не забывайте и о полезных свойствах самого плода. Апельсины богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, а также клетчаткой, необходимой для пищеварения. В них также содержатся фолиевая кислота, бета-каротин, магний, калий и кальций. Фрукты помогают восполнить недостаток витаминов В, А и С, улучшают состояние крови и поддерживают здоровье сердца и сосудов.