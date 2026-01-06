Сосед по даче зимой подкармливает птиц, утверждая, что они помогают ему в выращивании урожая. Интересно, как именно это происходит?

Опытный дачник и агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ объясняет:

Ваш сосед поступает совершенно правильно. Насекомоядные птицы, особенно синицы, являются настоящими помощниками для сада. По данным исследований, одна семья синиц может защитить до 40 плодовых деревьев среднего возраста от самых опасных вредителей. В течение светового дня пара синиц кормит своих голодных птенцов более 350 раз.

Не менее важны и другие мелкие птицы, такие как поползни, трясогузки, горихвостки и воробьи, которые также выкармливают своих птенцов насекомыми. Например, семья скворцов в период роста птенцов приносит около 8000 майских жуков, их личинок и других крупных насекомых. Этого количества корма хватит, чтобы наполнить три скворечника до краев. Многие насекомоядные птицы, включая синиц, поползней и дятлов, остаются зимовать в своих привычных местах обитания.

Для подкормки пернатых можно установить кормушки в виде полочек или ящиков с низкими краями, а также конструкции, из которых корм высыпается по мере его поедания (например, перевернутая бутылка, наполненная кормом). Кормушки можно изготовить из картона или молочного пакета. Синицы и поползни охотно едят семена подсолнечника, арбуза (если вы заготовили их летом), кости с остатками мяса и несоленое сало. Другие птицы с удовольствием склевывают зерновые отходы, хлебные крошки, сушеные ягоды и семена сорных трав.