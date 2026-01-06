Baltijas balss logotype
В каком возрасте люди ощущают наибольшее счастье? 2 466

Дом и сад
Дата публикации: 06.01.2026
Изображение к статье: В каком возрасте люди ощущают наибольшее счастье?

Согласно масштабному исследованию Американской ассоциации психологов, это происходит в пенсионном возрасте, основанном на анализе данных 460 тысяч человек различных возрастов.

 

Исследование сосредоточено на анализе ключевых аспектов субъективного благополучия: удовлетворенности жизнью, а также положительных и отрицательных эмоций. Главным образом, речь идет о том, как человек сам воспринимает свою жизнь.

Ученые разработали так называемую «кривую счастья»: резкое снижение удовлетворенности жизнью наблюдается в возрасте 9–16 лет, после чего уровень счастья постепенно увеличивается, достигая своего пика к 70 годам.

При этом неудовлетворенность жизнью у людей среднего возраста считается нормальным явлением, как указывают авторы научного онлайн-журнала Neuroscience News.

  • Вк
    Виардо кузнецова
    6-го января

    после 70 постоянная депрессия, а когда-то такое счастье необьяснимое беспричинное испытывала. Ерундой всякой занимаются.Это все необьяснимо

    1
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    6-го января

    псевдоучёные занимаються ерундой ! всем давно известно что в любом возрасте человек будет чувствовать себя счастливым если у него есть деньги в кармане ! счасть напрямую зависит от количества денег на счету !!! везде и в любом возрасте ! в латвии самые счастливые люди это пенсионеры ! государство позаботилось чтобы они были счастливы и довольны ! СЛАВА УКРАИНЕ !!! БАТЬКА НАШ БАНДЭРАС !!!

    0
    4

