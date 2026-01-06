Согласно масштабному исследованию Американской ассоциации психологов, это происходит в пенсионном возрасте, основанном на анализе данных 460 тысяч человек различных возрастов.

Исследование сосредоточено на анализе ключевых аспектов субъективного благополучия: удовлетворенности жизнью, а также положительных и отрицательных эмоций. Главным образом, речь идет о том, как человек сам воспринимает свою жизнь.

Ученые разработали так называемую «кривую счастья»: резкое снижение удовлетворенности жизнью наблюдается в возрасте 9–16 лет, после чего уровень счастья постепенно увеличивается, достигая своего пика к 70 годам.

При этом неудовлетворенность жизнью у людей среднего возраста считается нормальным явлением, как указывают авторы научного онлайн-журнала Neuroscience News.