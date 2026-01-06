Baltijas balss logotype
Ароматерапия: действительно ли эфирные масла приносят пользу?

Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ароматерапия: действительно ли эфирные масла приносят пользу?

В 2020 году жители Соединенных Штатов потратили миллиард долларов на эфирные масла. Некоторые утверждают, что ароматы масел способствуют улучшению сна, другие используют их для борьбы с тошнотой и слабостью. Но действительно ли эфирные масла работают?

 

Эфирные масла представляют собой вещества, извлекаемые из корней, цветов, листьев или семян растений с помощью пара или давления. Эти масла содержат натуральные химические соединения, которые придают им характерный запах. В ароматерапии масла, после разбавления, наносят на кожу, вдыхают, добавляют в ванну или капают на подушку, а также используют в диффузорах для рассеивания аромата в воздухе. Некоторые мыла и лосьоны также могут содержать эфирные масла и применяться в ароматерапии.

Использование эфирных масел имеет межкультурные корни и насчитывает тысячи лет. Известна история о том, как ладан был одним из даров волхвов. Даже если вы не приобрели палочку или диффузор с эфирным маслом, вы, вероятно, уже использовали их — многие препараты от простуды содержат масла эвкалипта, а экстракты пихты часто добавляют в воду для полива камней в бане.

Национальный институт здравоохранения опубликовал обзор исследований, касающихся эффективности эфирных масел. На данный момент нет подтвержденных данных о том, что эфирные масла могут вылечить какие-либо болезни или заменить медицинское лечение. Результаты по другим возможным преимуществам эфирных масел, таким как улучшение настроения или снижение стресса, более однозначны, но окончательные выводы не сделаны.

Одно из научных исследований, продемонстрировавших положительные результаты применения эфирных масел, касается пациентов с деменцией. Хотя, вопреки популярным мифам, ежедневное употребление столовой ложки рыбьего жира вряд ли избавит от деменции, есть данные о том, что бальзам из лимонного масла может снижать психическое возбуждение у таких пациентов, согласно статье в Journal of Clinical Psychiatry.

Существуют и другие успешные примеры применения эфирных масел, такие как лечение акне с помощью масла чайного дерева и борьба с облысением различными маслами, включая тимьян, розмарин, лаванду и кедр. Исследования эфирных масел, содержащихся в цитрусовых, вызывают особый интерес благодаря их естественным антибактериальным свойствам. Например, было установлено, что цитрусовое масло, особенно в сочетании с солями Мертвого моря, подавляет рост бактерий у мышей и обладает противовоспалительным действием. Эфирное масло цитрусовых и бергамота может помочь в борьбе с пищевыми отравлениями, вызванными такими бактериями, как листерия, кишечная палочка и стафилококк.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
