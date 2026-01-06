Baltijas balss logotype
Почему у акулы-молота такая необычная форма головы? 0 272

В мире животных
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у акулы-молота такая необычная форма головы?

Молотоголовые акулы — одни из самых удивительных и устрашающих обитателей морских глубин. Их внешний вид напоминает, будто кто-то взял череп и растянул его в стороны, в результате чего голова приняла форму молота, а тело стало напоминать его рукоять. В итоге глаза расположились на противоположных концах черепа, и расстояние между ними у гигантской шестиметровой акулы-молота может достигать целого метра.

 

Но зачем этой рыбе, обитающей в основном в теплых тропических водах, понадобилась такая необычная форма головы в процессе эволюции?

Как пояснил в своей статье в журнале The Conversation Гэвин Нэйлор, директор программы по изучению акул при Флоридском университете (США), форма головы в виде молота предоставляет акулам три ключевых преимущества:

Широкое поле зрения. Когда глаза расположены на значительном расстоянии друг от друга, это обеспечивает обзор почти на 360 градусов. Благодаря этому акулы-молоты способны видеть все, что происходит как над, так и под ними, что позволяет быстро реагировать на добычу и потенциальные угрозы.

Много места для «ампул Лоренцини». Ампулы Лоренцини — это специализированные сенсорные органы, которыми обладают акулы и скаты. Эти структуры, напоминающие узкие поры на теле рыбы, позволяют улавливать электрические поля и реагировать на малейшие изменения в их напряженности. Благодаря ампулам Лоренцини акулы могут находить добычу, скрывающуюся под песком на дне океана. У молотоголовых акул ампулы Лоренцини расположены на нижней стороне их вытянутой головы, что позволяет более точно определять местоположение жертвы.

Отличная маневренность. Молотообразная форма тела дает акулам возможность легко маневрировать в вязкой водной среде, сохраняя равновесие и совершая резкие повороты для захвата добычи.

Существуют также предположения, что необычная форма головы усиливает способность акул ощущать магнитное поле Земли. Благодаря этому они прекрасно ориентируются во время долгих миграций на большие расстояния.

Видео