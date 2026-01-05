Все знают, что движение — это основа жизни. Физическая активность положительно сказывается как на нашем психическом, так и на физическом состоянии. Но как часто и с каким усердием следует посещать тренировки?

Недавно исследователи из Университета Бостона провели самое масштабное на сегодняшний день исследование данного вопроса. В ходе работы они проанализировали данные 2070 участников, полученные из тестов на сердечно-легочную систему (CPET) и с помощью фитнес-трекеров. Авторы исследования подчеркивают, что их выводы остаются актуальными, даже учитывая такие факторы, как возраст, пол, ожирение и наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показывают, что для достижения изменений в физической форме необходимо регулярно заниматься умеренной физической активностью. Каждая минута таких упражнений эквивалентна примерно трем минутам ходьбы и сокращает «вред» от времени, проведенного в сидячем положении, примерно на 14 минут. Более того, дополнительные занятия спортом и увеличение числа шагов в течение дня могут компенсировать негативные последствия малоподвижного образа жизни для физической формы.

Основные выводы эксперимента были основаны на данных CPET. Эти тесты измеряют максимальное потребление кислорода организмом (VO2 или количество кислорода, которое тело может использовать во время физической активности). Чем больше кислорода организм способен усваивать и перерабатывать во время нагрузки, тем выше уровень аэробной подготовки.

Выясняется, что умеренная физическая активность наиболее эффективна для повышения VO2. К ней относится любая деятельность, которая заставляет сердце работать быстрее, а дыхание становится более интенсивным, например, быстрая прогулка или велосипедная поездка. Это означает, что для достижения хороших результатов и поддержания здоровья необходимо поддерживать умеренный уровень нагрузки: он не должен быть слишком тяжелым, но и не слишком легким.