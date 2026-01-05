Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно заниматься спортом для достижения максимальных результатов 0 143

Дом и сад
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно заниматься спортом для достижения максимальных результатов

Все знают, что движение — это основа жизни. Физическая активность положительно сказывается как на нашем психическом, так и на физическом состоянии. Но как часто и с каким усердием следует посещать тренировки?

 

Недавно исследователи из Университета Бостона провели самое масштабное на сегодняшний день исследование данного вопроса. В ходе работы они проанализировали данные 2070 участников, полученные из тестов на сердечно-легочную систему (CPET) и с помощью фитнес-трекеров. Авторы исследования подчеркивают, что их выводы остаются актуальными, даже учитывая такие факторы, как возраст, пол, ожирение и наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показывают, что для достижения изменений в физической форме необходимо регулярно заниматься умеренной физической активностью. Каждая минута таких упражнений эквивалентна примерно трем минутам ходьбы и сокращает «вред» от времени, проведенного в сидячем положении, примерно на 14 минут. Более того, дополнительные занятия спортом и увеличение числа шагов в течение дня могут компенсировать негативные последствия малоподвижного образа жизни для физической формы.

Основные выводы эксперимента были основаны на данных CPET. Эти тесты измеряют максимальное потребление кислорода организмом (VO2 или количество кислорода, которое тело может использовать во время физической активности). Чем больше кислорода организм способен усваивать и перерабатывать во время нагрузки, тем выше уровень аэробной подготовки.

Выясняется, что умеренная физическая активность наиболее эффективна для повышения VO2. К ней относится любая деятельность, которая заставляет сердце работать быстрее, а дыхание становится более интенсивным, например, быстрая прогулка или велосипедная поездка. Это означает, что для достижения хороших результатов и поддержания здоровья необходимо поддерживать умеренный уровень нагрузки: он не должен быть слишком тяжелым, но и не слишком легким.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять эффективных способов применения апельсиновых корок: проверено на практике
Изображение к статье: Что делать, если замок в автомобиле замерз?
Изображение к статье: Перекись водорода: можно ли ее употреблять для профилактики болезней и как она используется на кухне
Изображение к статье: Что такое адаптогены и почему они необходимы в наше время

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео