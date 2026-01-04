Baltijas balss logotype
Почему некоторые медикаменты могут приводить к зависимости? 0 139

Дом и сад
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые медикаменты могут приводить к зависимости?

Часто после применения мощных обезболивающих пациенты «подсаживаются» на них и становятся зависимыми. Но почему одни вещества вызывают сильную аддикцию, а другие — нет?

 

Существует два распространенных объяснения зависимости от наркотиков, однако ни одно из них не выдерживает критики. Первое из них утверждает, что компульсивное употребление этих веществ — это плохая привычка, от которой наркоманам нужно избавиться. Однако привычка для нашего мозга — это способность повторять определенные действия в заданной последовательности, такие как чистка зубов или завязывание шнурков. Обычно люди не оказываются в бесконечном цикле чистки зубов, выйти из которого без посторонней помощи крайне сложно.

Вторая теория предполагает, что преодолеть абстинентный синдром многим наркоманам не под силу. Абстиненция — это крайне неприятное состояние, возникающее, когда наркотик покидает организм, и может проявляться в виде потливости, озноба, тревожности и учащенного сердцебиения. В некоторых случаях, например, при злоупотреблении алкоголем, абстиненция может представлять смертельную угрозу, если не контролировать ее должным образом.

Болезненные симптомы абстиненции часто называются причиной, по которой у людей формируется зависимость. Однако даже для героина симптомы абстинентного синдрома исчезают примерно через две недели. Кроме того, многие наркотики, вызывающие привыкание, имеют достаточно легкие симптомы отмены. Это не означает, что удовольствие, привычки или абстиненция не влияют на аддикцию. Но являются ли они необходимыми компонентами зависимости — или же она будет сохраняться даже в отсутствие этих факторов?

В одном из исследований авторы изучали небольшую часть миндалевидного тела — структуры в мозге, известной своей ролью в страхе и эмоциях. Ученые обнаружили, что активация этой области приводит к тому, что крысы чаще проявляют аддиктивное поведение: сужают свое внимание, быстро увеличивают потребление кокаина и даже навязчиво грызут отсек, из которого поступает наркотик. Этот субрегион мозга может также играть роль и в аддикции у человека.

При употреблении таких препаратов «система желаний» в мозге становится гиперреактивной, и человек начинает испытывать приступы «жажды», заставляющие его снова и снова употреблять наркотические вещества. В значительной степени склонность к такому поведению зависит от генетических и психологических факторов, но определяется, в конечном счете, изменениями в мозге, произошедшими после приема препаратов.

Во многих случаях человек, страдающий от зависимости, не испытывает недостатка в силе воли. Он осознает и видит ту боль и страдания, которые причиняет окружающим. Аддикция вызывает жажду, с которой человек очень редко может справиться в одиночку.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео