Креветки занимают лидирующие позиции среди морепродуктов, которые стали неотъемлемой частью нашего рациона. Их можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в салатах или закусках. Для упрощения выбора производители разработали оригинальную систему классификации креветок, что поможет вам разобраться в этом вопросе. Представляем вашему вниманию памятку по выбору креветок.

Как правильно определить калибр креветок

При покупке креветок чаще всего мы сталкиваемся с замороженным продуктом. Развесные креветки без указания названия стоят дешевле, но с ними есть риск приобрести снег, лед и морепродукты, которые не раз подвергались размораживанию. Качественные производители заботятся о своей репутации и упаковывают товар с учетом всех стандартов, оставляя окошко на упаковке для проверки заявленного размера калибра. Важно помнить, что требования к качеству могут значительно варьироваться.

Атлантические холодноводные креветки, как правило, небольшого размера, и их калибры представлены следующим образом: 50–70 (штук в килограмме) — отборные; 70–90 — среднего размера; 90–120 — мелкие. Чем холоднее вода, в которой обитают креветки, тем они меньше и сочнее. Северные глубоководные креветки редко превышают размер 31–40. Эти креветки идеально подходят для салатов, закусок и супов, а маленькие часто используются в скандинавской кухне для тостов и сморребродов.



Тропические или тепловодные креветки делятся на два основных вида: тигровые и королевские. Они значительно крупнее холодноводных (длина до 25 см), и их калибры выглядят так: 31–40, 21–30, 16–20, 12–16, 8–12, 6–8, 4–6, 2–4. Креветки последних калибровок представляют собой настоящих «монстров» по сравнению с атлантическими. Это, в свою очередь, отражается на цене, которая значительно выше. Такие креветки обычно готовят с овощами.

Выбор креветок: неразделенные, разделенные и очищенные

Креветки можно приобрести неразделенными, разделенными (без головы) или очищенными (без головы и панциря). Неразделенные варианты стоят дешевле, но это не всегда означает, что их покупка более выгодна. На 1 кг очищенных креветок обычно приходится около 3 кг неочищенных.

Калибры разделенных креветок также обозначаются поштучно, но не по килограмму, а по английскому фунту (454 г). Причины такого подхода производителей остаются загадкой. Также существуют оригинальные обозначения калибров в виде букв, напоминающих размеры одежды, например, XL или XXL. Однако, чтобы понять, какой именно размер у креветки, нужно заглянуть в упаковку.

Тем не менее, на любой упаковке обязательно присутствуют слова, которые помогают определить калибр. Extra Colossal, Super Colossal, Colossal, Extra Jumbo и Extra Large — это, как правило, креветки из теплых вод. Большие, средние, маленькие и очень маленькие — это холодноводные креветки, калибр которых почти всегда ниже 31–40.

Преимущества выбора не самых крупных креветок

В вопросе «размер — цена» есть множество нюансов. С крупными креветками проще работать на кухне, особенно если использовать методы профессиональных поваров: тигровые креветки с характерными полосками на панцире, которые разводят на фермах Средиземноморья, Малайзии, Тайваня и других стран Юго-Восточной Азии.

В странах, где к размеру креветок относятся более спокойно, атлантическая холодноводная креветка считается экзотикой благодаря своим вкусовым качествам и высокому содержанию витаминов, а также из-за сравнительно низкой доходности: лишь небольшая доля от общего объема вылова тепловодной креветки. Мы говорим о отборной атлантической креветке калибра 50–70. «Семечки» калибра 120 и выше уже считаются «крилем». Также стоит учитывать, что панцирь креветок используется для приготовления ароматизаторов и «ракового масла», что добавляет дополнительный атлантический аромат. Поэтому, несмотря на громкие названия тигров и королей, мясо более мелкой атлантической креветки ценится во всем мире выше.

Глазировка креветок

При хранении морепродуктов и рыбы важно накрывать их слоем льда, который называется глазурью. Это помогает уменьшить массу продукта при длительном хранении и сохранить его качество. Сразу после вылова креветки отвариваются в морской воде, а затем быстро замораживаются при температуре -25–30 °C.

Однако все, что потребитель не может проверить сразу, может привести к искушению недобросовестных поставщиков.

Что является хорошим знаком...

Замороженные креветки должны иметь ровный окрас, тонкую «глазурь» и скрюченный хвост.

Коричневая голова указывает на беременную креветку, ее мясо очень полезно.

Зеленая голова встречается у особей, питающихся определенным видом планктона, и это не является проблемой.

...И что является плохим знаком

Блеклые пятна на комках снега в упаковке свидетельствуют о нарушении температурного режима хранения.

Если креветка выглядит как кусок льда, это означает, что ее замачивали в воде для разбухания, а затем замораживали.

Чёрная голова указывает на то, что креветка была больна.