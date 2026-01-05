Baltijas balss logotype
Как правильно хранить рыбу, чтобы избежать неприятного запаха в холодильнике

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить рыбу, чтобы избежать неприятного запаха в холодильнике

Сохранение рыбы свежей и предотвращение появления запаха в холодильнике возможно благодаря нескольким проверенным методам.

 

Заботиться о свежести рыбы следует заранее. Прежде чем отправиться в магазин или на рынок, возьмите с собой герметичный пакет, который поможет сохранить продукты охлажденными во время поездки.

«Если вы планируете готовить рыбу не в тот же день, возьмите с собой герметичный пакет для продуктов или попросите упаковать рыбу со льдом», — советует кулинар Джон Берроуз. Эта простая хитрость поможет сохранить рыбу свежей в пути.

По возвращении домой поместите свежую рыбу в емкость со льдом и уберите в холодильник. Таким образом, она останется достаточно холодной на несколько часов, и вам не придется ее замораживать.

Для хранения рыбы со льдом лучше всего использовать дуршлаг и большую миску для сбора воды. Миска будет служить поддоном, а рыба останется свежей и не впитает лишнюю воду, образующуюся при таянии льда. Не забывайте периодически заменять лед.

Как избежать появления рыбного запаха в холодильнике? С этой задачей справиться довольно просто. Достаточно плотно завернуть рыбу в кулинарную бумагу или поместить в пластиковый контейнер, чтобы запах не распространился на другие продукты.

Еще один совет — храните сырую рыбу отдельно от других продуктов, особенно готовых к употреблению. В сырой рыбе могут находиться болезнетворные микроорганизмы, что поможет избежать заражения других продуктов вредными бактериями.

И самое главное — сырую рыбу следует использовать в течение одного-двух дней. Если вы не успеваете ее приготовить, лучше заморозить. Поместите рыбу вглубь морозильной камеры, чтобы обеспечить стабильную температуру и продлить срок хранения. В морозильной камере рыбу можно хранить не дольше восьми месяцев.

Оставить комментарий

