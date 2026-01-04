Картофель продается в больших объемах, и это не случайно. Этот овощ способен сохраняться неделями и даже месяцами, в отличие от многих других. Несмотря на то что картошка не требует особого ухода, существуют как правильные, так и неправильные методы её хранения. Шеф-повар Натали Космачёва делится своими секретами хранения картофеля в домашних условиях.

Сроки хранения картофеля

Срок годности картофеля напрямую зависит от условий его хранения. Свежий и качественный картофель может сохраняться в течение нескольких месяцев. Однако, если температура хранения превышает 12 °C, клубни начинают быстрее терять влагу и портиться. Тем не менее, даже в менее идеальных условиях крахмалистый картофель может оставаться пригодным к употреблению на протяжении нескольких недель.

Правила хранения картофеля

При покупке обращайте внимание на чистоту клубней — они должны быть без пятен, порезов и мягких участков. Кожура картофеля должна быть ровной, с минимальными неглубокими «глазками» и без зеленоватых вкраплений. Дефектные клубни, как правило, портятся быстрее.

Сохраняйте картошку в сухом виде

Хотя может возникнуть желание промыть запыленные клубни перед хранением, лучше этого не делать. Влага создает избыточную влажность, что приводит к затхлому запаху и ускоренному старению. Храните картошку в том виде, в котором она была куплена, и мойте её только перед использованием.

Используйте корзину, холщовую сумку или бумажный пакет для хранения

Одним из секретов сохранения свежести картофеля является правильная циркуляция воздуха. Если вы приобрели картофель в сетке, его не обязательно пересыпать. Достаточно накрыть его тканью, чтобы защитить от света.

Найдите прохладное и темное место для хранения картошки

Картофель, произрастающий под землей, предпочитает условия, максимально приближенные к естественным — темноту и прохладу. Оптимальная температура для хранения составляет от 7 до 12 °C, поэтому погреб является идеальным вариантом. Если у вас нет холодного подвала, храните картошку в самом темном и прохладном месте, вдали от источников тепла, таких как плита или посудомоечная машина. Гараж также может подойти в определенные месяцы, но не храните картофель в холодильнике!

Не позволяйте картошке залеживаться

Каждый раз, когда вы берете картошку из запасов, проверяйте состояние клубней. Убедитесь, что нет картофеля, который начинает портиться, и используйте его в первую очередь. В вашем овощном хранилище новый картофель должен всегда находиться на дне.

Правильная заморозка картофеля

Еще один способ хранения — заморозка очищенного картофеля. Учтите, что превращение крахмала в сахар делает сырой картофель не самым лучшим кандидатом для заморозки. Если вы планируете использовать морозильник для длительного хранения, нарежьте картофель кубиками, соломкой или ломтиками, а затем бланшируйте его перед замораживанием для достижения наилучших результатов. Обязательно дайте подготовленному картофелю полностью остыть перед замораживанием, высушите его бумажными полотенцами или тканью, а затем замораживайте и используйте в течение нескольких месяцев.

Можно ли хранить картошку и лук вместе?

Существует мнение, что картофель и лук следует хранить отдельно, и это действительно так. Держите картошку подальше от продуктов, выделяющих этилен, таких как лук, яблоки и бананы. Этот газ ускоряет старение и прорастание картофеля.

Можно ли есть пророщенный картофель?

Несмотря на то что картофель был собран, он продолжает жить и может прорастать. Это естественный процесс. Если вы заметили небольшой росток, просто удалите его. Такой картофель все еще безопасен для употребления. Правильное хранение поможет замедлить прорастание.

Что делать с зелеными пятнами на картошке?

Если картофель стал зеленым, это, скорее всего, результат воздействия света. Переберите клубни, отделите зеленые от остальных. Удалите зелень и используйте картошку по назначению. Если почти весь клубень позеленел, лучше его выбросить.