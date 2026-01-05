Baltijas balss logotype
Действительно ли рыбы обладают короткой памятью? 0 111

В мире животных
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли рыбы обладают короткой памятью?

Во многих языках существует выражение «память как у рыбки». Но насколько верно утверждение, что рыбы не способны запоминать более трех секунд?

 

Ответ однозначен — это миф. Научные исследования давно опровергли это заблуждение. На самом деле, золотые рыбки (Carassius auratus), которым часто приписывают ограниченные способности к запоминанию, обладают памятью, которая может длиться неделями, месяцами и даже годами! Ученые начали выяснять это еще в 50-х годах.

Калум Браун, специалист по рыбам из Университета Маккуори в Австралии, подчеркивает, что золотые рыбки демонстрируют такую впечатляющую память, что их часто используют в различных исследованиях, направленных на изучение поведения рыб. Большинство из этих исследований связано с кормлением. Например, если золотых рыбок кормят только с одной стороны аквариума, они быстро запоминают, откуда поступает еда, и начинают плавать к этому месту, даже если пищи там нет. Эти рыбы способны запоминать и цвета! Когда еда подавалась с помощью красных и синих поплавков, они запоминали эти оттенки и всегда подходили к тому месту, где находилась еда. Интересно, что даже после завершения эксперимента они продолжали предпочитать определенный цвет. По словам Брауна, золотые рыбки также успешно ориентируются в лабиринтах и могут находить выход из сетей. Они способны повторять такие задачи на протяжении недель и даже месяцев!

Тем не менее, точно определить, как долго рыбы могут сохранять воспоминания, сложно. Некоторые воспоминания могут проявляться чаще, а другие — реже. Для этого необходимы годы наблюдений. Одно можно сказать точно — рыбки способны запоминать гораздо больше, чем три секунды!

Почему же люди в разных странах продолжают верить в этот миф? Браун предполагает, что это связано с тем, что большинство людей не имеют возможности наблюдать за живыми рыбами в повседневной жизни. Для нас рыбы остаются загадочными и непонятными существами. Человек лучше понимает поведение наземных животных, поэтому повадки обитателей водоемов остаются для него тайной.

