Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему тунцы используют акул для чесания 0 144

В мире животных
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему тунцы используют акул для чесания

Представьте, что вы — рыба, и у вас внезапно зачесался глаз. Или бок. Или хвост. Возможно, это связано с тем, что на вас сел какой-то рачок или заживает царапина. У вас нет рук, чтобы почесаться, а подходящие камни находятся слишком далеко или слишком глубоко. Тунцы и некоторые другие крупные рыбы нашли решение: они чешутся об акул.

 

Чешуя акул и их близких родственников, скатов, имеет уникальную структуру, отличающуюся от чешуи других рыб — каждая чешуйка завершается зубцом, направленным назад. Эта чешуя называется плакоидной; её можно сравнить с мягкой наждачной бумагой. Потеревшись о неё, рыбы могут не только облегчить зуд, но и избавиться от паразитов.

В исследовании, опубликованном в PLoS One, сообщается, что тунцы чешутся об акулу мако, синюю акулу и шёлковую акулу. Рыбы, которые искали возможность почесаться об акулу, были довольно крупными, что вполне логично — даже акуле проще поймать и справиться с добычей, которая значительно меньше её самой.

Сеансы чесания проходили быстро: рыбы подплывали к акуле сзади, быстро касались её хвоста или боковой части и тут же уплывали в сторону. При этом разные виды рыб имели свои предпочтения: например, тунцы чаще всего выбирали хвостовой плавник акулы, в то время как радужные макрели не были столь разборчивы в выборе места для чесания.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как справиться с интенсивной линькой у кошки
Изображение к статье: Почему морской конек плавает в вертикальном положении?
Изображение к статье: Почему одни слоны способны издавать звуки, а другие нет
Изображение к статье: Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео