Представьте, что вы — рыба, и у вас внезапно зачесался глаз. Или бок. Или хвост. Возможно, это связано с тем, что на вас сел какой-то рачок или заживает царапина. У вас нет рук, чтобы почесаться, а подходящие камни находятся слишком далеко или слишком глубоко. Тунцы и некоторые другие крупные рыбы нашли решение: они чешутся об акул.

Чешуя акул и их близких родственников, скатов, имеет уникальную структуру, отличающуюся от чешуи других рыб — каждая чешуйка завершается зубцом, направленным назад. Эта чешуя называется плакоидной; её можно сравнить с мягкой наждачной бумагой. Потеревшись о неё, рыбы могут не только облегчить зуд, но и избавиться от паразитов.

В исследовании, опубликованном в PLoS One, сообщается, что тунцы чешутся об акулу мако, синюю акулу и шёлковую акулу. Рыбы, которые искали возможность почесаться об акулу, были довольно крупными, что вполне логично — даже акуле проще поймать и справиться с добычей, которая значительно меньше её самой.

Сеансы чесания проходили быстро: рыбы подплывали к акуле сзади, быстро касались её хвоста или боковой части и тут же уплывали в сторону. При этом разные виды рыб имели свои предпочтения: например, тунцы чаще всего выбирали хвостовой плавник акулы, в то время как радужные макрели не были столь разборчивы в выборе места для чесания.