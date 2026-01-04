Если вам не хватает мотивации или вы забываете о необходимости употреблять минимум 300-400 г овощей в день, мы постараемся вас убедить.

Как действуют антиоксиданты?

«Овощи насыщены биологически активными веществами — антиоксидантами, которые защищают наш организм от негативного воздействия различных вредных веществ, — пояснила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова. — Каждый антиоксидант способствует профилактике множества заболеваний, а также помогает сохранить молодость и привлекательность. Согласно одной из теорий, старение происходит из-за накопления окисленных липидов, вызванных активным кислородом. Антиоксиданты помогают клеткам противостоять окислению и восстанавливают их структуру. Например, все виды капусты содержат антиоксиданты, такие как индолы, которые доказали свою эффективность в борьбе с раком. Таким образом, чем больше антиоксидантов в нашем организме, тем ниже риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также тем крепче наша иммунная система».

Четыре причины, чтобы есть больше овощей

По словам специалиста, овощи не содержат всех необходимых витаминов и полезных веществ. «Овощи в основном богаты витамином С, бета-каротином (предшественником витамина А), фолатами и являются источником пищевых волокон. Все эти компоненты крайне важны. Это минимум четыре причины, чтобы ежедневно включать в рацион как можно больше овощей. Важно отметить, что витамин С содержится только в растительных продуктах. При недостаточном потреблении овощей и фруктов мы рискуем получить дефицит витамина С, который помогает организму бороться с инфекциями», — уточняет врач.

Бета-каротин, который содержится в овощах желтого и красного цвета, способствует поддержанию молодости и красоты кожи, поддерживает иммунную систему и улучшает сумеречное зрение.

Фолаты (фолиевая кислота) присутствуют в темно-зеленых овощах — спарже, сельдерее, петрушке и другой зелени. Фолиевая кислота также защищает сосуды, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит этого витамина у беременных может привести к патологиям плода.

Пищевые волокна также способствуют сохранению молодости и красоты, так как помогают организму выводить лишнее и ненужное, поддерживают нормальную массу тела, способствуют хорошей работе пищеварительной системы и нормализации микрофлоры кишечника.

Сырые или приготовленные?

Важно помнить, что не все овощи полезнее в сыром виде. «Если вы хотите получить больше витамина С, то овощи и фрукты следует употреблять как можно более свежими, так как «аскорбинка» разрушается на 80% при термической обработке, — продолжает врач-диетолог. — Лучше, если овощи будут сезонными, так как при хранении витамин С также теряется. Однако такие овощи, как морковь и томаты, содержащие бета-каротины, лучше слегка подвергать термической обработке перед употреблением, чтобы жирорастворимый витамин усваивался лучше. В морковь рекомендуется добавлять немного жира — сметану, масло или сливки, чтобы она более полноценно обеспечила вас бета-каротином».

Диетолог подчеркивает важность разнообразия и количества овощей и фруктов в рационе. Исключение составляют крахмалистые овощи, такие как картофель, которые по химическому составу ближе к зерновым продуктам, чем к овощам. Тем не менее, картофель можно употреблять ежедневно в умеренных количествах.