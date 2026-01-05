Baltijas balss logotype
Зимние продукты: что не стоит есть в холодное время года 0 422

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимние продукты: что не стоит есть в холодное время года

Правильный выбор продуктов может помочь вам согреться в зимний холод. Например, не зря зимой мы предпочитаем готовить наваристые супы и подавать их с черным хлебом и салом. Такой обед отлично согревает после прогулки на морозе.

 

Однако существуют продукты и напитки, которые лучше избегать зимой, так как они могут охлаждать организм. Даже если они подаются горячими. О том, что не рекомендуется употреблять в морозы, рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева:

Смузи и свежие салаты

Не стоит увлекаться свежими овощами, салатами, фруктами и ягодами, а также готовить смузи. Эти продукты охлаждают организм, в то время как наша цель — добиться противоположного эффекта. Поэтому лучше запекать овощи и корнеплоды, варить бульоны, готовить супы-пюре, а также добавлять запеченные или томленые фрукты в утренние каши. Из ягод можно готовить морсы, настои, соусы к мясным блюдам или печь пироги.

Летние ягоды

В зимнее время в магазинах можно найти множество летних ягод, которые так нравятся детям. Однако я не советую покупать свежую клубнику, малину, голубику и подобные продукты. Они часто привозятся издалека, обрабатываются пестицидами и нитратами, а также собираются недозрелыми и обрабатываются химикатами для транспортировки. То же самое касается винограда и экзотических яблок, на которых может быть слой воска для продления срока хранения. Лучше употреблять сезонные местные фрукты, а ягоды брать из заморозки.

Молоко и бананы

Зимой многие страдают от вирусных и простудных заболеваний, часто испытывая влажный кашель и насморк. Чтобы избежать накопления избыточной слизи в организме, рекомендую минимизировать или временно исключить такие слизеобразующие продукты, как бананы, сахар, молочные изделия, овсянку, крахмалистые овощи (например, картофель), макароны и хлеб. Даже такой полезный продукт, как авокадо, следует употреблять в меньших количествах зимой, а если очень хочется, то сочетать его с теплой пищей и специями.

Зеленый чай

Оставьте такие напитки, как иван-чай, матча и зеленый чай, для летнего сезона, так как они обладают охлаждающим эффектом, даже если подаются горячими.

Не пейте охлажденную воду и не добавляйте лед в напитки — это только усилит холод. Вместо этого лучше пить теплую воду, заваривать шиповник, боярышник, а при желании — черный чай с добавлением тимьяна.

Следуя основным правилам сезонного питания, вы сможете удивить себя результатами — простуды, насморки, низкий уровень энергии и мерзлявость останутся в прошлом. Вы будете активны и полны сил в любую погоду.

