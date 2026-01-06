В настоящее время гранаты становятся более доступными и недорогими для широкого круга потребителей. На днях был опубликован обширный научный обзор, посвященный их полезным свойствам.

Данный обзор вышел в авторитетном журнале Nutrients («Нутриенты») и сосредоточен на воздействии этого фрукта на ожирение, метаболический синдром и диабет 2-го типа. Эти состояния объединяются в один «букет» заболеваний, который может привести к сердечно-сосудистым патологиям, таким как гипертония, атеросклероз, инфаркты и инсульты.

Гранат против целого «букета заболеваний»

Исследования показывают, что гранат способен оказывать положительное влияние на все эти болезни различными способами. Во-первых, он помогает предотвратить нарушения обмена веществ, такие как повышение уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, препятствует развитию диабета и поддерживает здоровье при уже существующем заболевании.

Во-вторых, гранат снижает уровень липидов (жиров) и холестерина в крови, что защищает от атеросклероза и связанных с ним заболеваний. При этом он действует эффективно: снижая уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышая уровень хорошего (ЛПВП).

Эти эффекты были подтверждены в различных исследованиях и в первую очередь связаны с влиянием полифенолов, которыми богат гранат. В нем также содержится множество других природных антиоксидантов, оказывающих лечебные и профилактические действия. Поэтому гранат и его сок относят к категории суперфудов — особенно полезных продуктов.

Снижение артериального давления

Антиоксиданты, содержащиеся в гранате, способствуют повышению эластичности сосудов, что приводит к снижению артериального давления. Это было доказано несколько лет назад на пациентах с артериальной гипертонией. Сок граната снижал у них систолическое давление на 5 мм рт. ст. и диастолическое — на 2 мм рт. ст. Причем эффект наблюдался даже при небольших дозах — 50-100 мл.

«Наше исследование подтверждает значительное влияние потребления гранатового сока на артериальное давление, — заключили ученые. — Поэтому его разумно включить в сердечно-здоровую диету».

К этому следует добавить и другие полезные эффекты антиоксидантов — противовоспалительное, омолаживающее и противораковое действие.