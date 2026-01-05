Фета и брынза — это не синонимы, а два различных сорта сыра. В данной статье мы разберем их отличия и расскажем, в каких блюдах каждый из них раскроет свой вкус наилучшим образом.

Процесс производства брынзы

Брынза — это рассольный сыр, который имеет свои корни в Восточной Европе. Обычно его изготавливают из коровьего молока, хотя иногда используется и овечье. Молоко подвергается пастеризации, ферментации, прессованию и помещается в рассол. Этот процесс может длиться от 20 до 60 дней, и чем дольше сыр выдерживается, тем более соленым он становится.

На полках магазинов можно встретить брынзу сербского, турецкого, молдавского и болгарского производства. Различия между ними незначительны. Болгарская брынза выдерживается дольше, что делает ее более соленой и рассыпчатой. Молдавская брынза менее жирная, а сербская отличается плотной текстурой и минимальным содержанием соли. Турецкая брынза, в свою очередь, содержит овечье молоко, что придает ей мягкий вкус.

Иногда в брынзу добавляют пряные травы, оливки или паприку, но классический вариант состоит только из молока, соли и сычужного фермента.

Кусок качественной брынзы должен быть плотным, упругим, с гладким срезом и слегка зернистой текстурой. Продается она в рассоле, а вкус у нее выраженно соленый, с острыми и кисломолочными нотками.

Рекомендуется приобретать целый кусок, а не нарезанные кубики, чтобы лучше оценить качество продукта. На поверхности не должно быть сухих корок или желтых участков. Она должна быть нежной, белой или кремовой, без пустот.

Брынзу следует употребить в течение трех дней после открытия упаковки. Храните ее в холодильнике в герметичном контейнере и в рассоле.

Польза брынзы

Брынзу можно считать диетическим сыром: в 100 г продукта содержится 22 г белка и около 20 г жира. Благодаря ферментации, она богата полезными бактериями, что положительно сказывается на пищеварении. Кроме того, брынза является хорошим источником кальция, необходимого для здоровья костей и зубов.

Из-за высокого содержания соли, брынзу не рекомендуется употреблять при гипертонии, заболеваниях желудка и проблемах с почками. Однако, при желании, ее можно сделать менее соленой, замочив кусок в чистой холодной воде на 10-15 минут. Лишняя соль уйдет, а молочный вкус останется.

Кулинарные идеи с брынзой

Традиционно брынзу подают с овощами. Просто нарежьте ее кубиками, добавьте крупные ломтики свежих помидоров и сбрызните качественным оливковым маслом. Можно также поэкспериментировать с известным шопским салатом, в котором этот сыр соседствует со свежими овощами, оливками и зеленью.

Брынза отлично подходит в качестве начинки для пирогов и кишей. Ею удобно фаршировать перцы или кабачки. Также ее можно добавить в яичницу или положить на поджаренный хлеб, посыпав зеленью.

Кроме того, брынза прекрасно освежает вкус мясного паштета или котлет, добавляя текстуре нежность и остроту.

Процесс производства феты

Фета — это традиционный мягкий сыр из Греции, который с 2002 года имеет защищенный статус PDO. Согласно европейскому законодательству, этот продукт может производиться только в Греции, хотя на практике его изготавливают и в других странах, от Египта до Дании.

Настоящая греческая фета производится либо из овечьего молока, либо из смеси 70% овечьего и 30% козьего молока. Важно, чтобы овцы и козы свободно пастись и питались дикорастущими ароматными травами.

За пределами Греции производители часто используют пастеризованное коровье молоко для изготовления феты.

После ферментации молоко превращается в творожистый брусок, который либо помещается в рассол, либо посыпается крупной морской солью и отправляется в березовые бочки. Последний способ считается наиболее аутентичным. Выдержка продукта составляет от трех до шести месяцев.

Готовая фета — мягкая, умеренно соленая, с нежной кремовой текстурой и мелкими трещинками на поверхности. У настоящей феты свежий молочно-травяной аромат, и она почти не имеет остроты, характерной для брынзы.

Польза феты

Фета является отличным источником полноценного белка и кальция. Она немного более жирная по сравнению с брынзой, но содержание соли у них примерно одинаковое.

Как и брынзу, фету следует употреблять с осторожностью при повышенном давлении, атеросклерозе, проблемах с почками и желудком. Чтобы уменьшить количество натрия, ее также можно вымачивать в воде.

Качественная фета содержит витамины группы В, которые укрепляют нервную систему, а также аминокислоту триптофан, необходимую для выработки серотонина — гормона радости. Таким образом, этот сыр может помочь в борьбе со стрессом.

Фета считается эффективным пробиотиком, особенно полезным при восстановлении после кишечных инфекций и отравлений, а также во время приема антибиотиков.

Кулинарные идеи с фетой

Свежие овощи, оливки, сладкий лук и кусок феты — это сочетание, проверенное временем. Однако греческий салат — не единственный способ использования этого сыра.

Ломтики феты, приправленные тимьяном, станут отличным дополнением к бокалу вина. Если обвалять кусочки сыра в муке и быстро обжарить на горячей сковороде или гриле, получится оригинальная горячая закуска.

Благодаря своей нежной текстуре, фета идеально подходит для соусов и намазок. Взбейте ее в блендере вместе с йогуртом и мятой — и получите легкий крем, в который можно макать овощные палочки или свежие лепешки.

Общие черты брынзы и феты

Оба сыра прекрасно подчеркивают вкус свежих овощей в салатах, придают пикантность пирогам и подходят для приготовления брускет и сэндвичей. Их можно подавать с запеченными овощами — кабачками, баклажанами, свеклой или тыквой.

Брынзу и фету можно смело сочетать в блюдах из круп, что придаст им средиземноморский акцент. Особенно хорошо они гармонируют с булгуром или кускусом. Просто покрошите сыр прямо в тарелку с горячим гарниром и добавьте мелко нарезанную свежую зелень.

Чтобы удивить гостей, добавьте любой из этих сыров в классическое тесто для несладких маффинов. Получатся нежные кексы с необычным солоноватым вкусом.