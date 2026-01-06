Свекольный сироп является отличным продуктом. Он богат сухими веществами и может служить заменителем меда. С его помощью готовят повидло, джем, варенье, а также выпекают пряники и печенье.

Процесс его приготовления следующий. Свеклу тщательно моют, очищают от кожуры и промывают водой. Крупные корнеплоды нарезают на 2–4 части и варят с небольшим количеством воды, предпочтительно на пару, в течение 3–5 часов. Затем их измельчают ножом, отжимают сок и соединяют с остатками сока, полученного в процессе варки, в кастрюле. Полученную смесь фильтруют через марлю и уваривают, постоянно помешивая, в 5–6 раз.

Такой сироп, как и варенье, может храниться при комнатной температуре. Если планируется длительное хранение свекольного сока, перед увариванием в него добавляют лимонную кислоту или сок лимона (1 г на 1 л сока). Это позволяет избежать засахаривания и придаёт соку приятный вкус.