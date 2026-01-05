Baltijas balss logotype
Кавказский хаш: как приготовить идеальное похмельное блюдо 0 260

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кавказский хаш: как приготовить идеальное похмельное блюдо

На Кавказе этот суп традиционно подают на завтрак, и это не случайно. Хаш — это лучшее средство от похмелья, а также сытный завтрак, который обеспечит вас энергией на весь день, а голод вернется только к вечеру.

 

Хаш — это армянское блюдо, которое завоевало популярность на всем Кавказе. Обычно его готовят в холодное время года, хотя в Ереване можно найти заведения, предлагающие хаш даже летом.

Ингредиенты для хаша

Суп готовят из говяжьих ног, часто с копытом, а иногда — с коленом. На армянских рынках можно приобрести специальные наборы для хаша — передние колена телят. В состав также входят бычьи хвосты и рубец, а также чеснок и пряности.

Каков идеальный хаш

Бульон должен быть очень клейким, таким, чтобы пальцы склеивались. Хаш едят руками, зачерпывая бульон кусочком лаваша.

С чем подают хаш

Хаш подают с лавашем, который может быть как сухим, так и мягким, армянским тонким или азербайджанским пышным. К супу также подают толченый чеснок, зелень, редис и крупную соль.

Суп подается с большими кусками мяса, которое затем едят отдельно.

В бульон добавляют чеснок, зелень, соль и крошат лаваш. Можно добавить дольку лимона для вкуса.

Рецепт кавказского хаша

Телячья нога с копытом
500 г говяжьего рубца
Лавровый лист
1 головка чеснока
Соль и черный дробленый перец
5 л воды

Шаг 1. Разделите телячью ногу с копытом на несколько частей.

Шаг 2. Очистите ногу, удалив лишний жир и жилы.

Шаг 3. Подготовьте рубец.

Шаг 4. Замочите ногу в холодной воде на ночь.

Шаг 5. Отварите рубец в течение часа, затем промойте его в холодной воде.

Шаг 6. Залейте ногу холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, добавьте пряности и варите 4 часа на медленном огне.

Шаг 7. Добавьте рубец к ноге, доведите до кипения и варите еще 2 часа.

Шаг 8. Выключите огонь, удалите ноги и рубец из бульона, очистите ногу от костей и нарежьте мясо на крупные куски.

Шаг 9. Пропустите чеснок через пресс, залейте половником бульона от хаша, посолите и дайте настояться.

Шаг 10. Добавьте заправку в хаш.

Шаг 11. Подавайте хаш с лавашем, зеленью, тертым чесноком, редькой или редисом.

