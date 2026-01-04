Существуют продукты, которые не рекомендуется держать в холодильнике, так как при таком способе хранения они могут испортиться быстрее или значительно потерять свои вкусовые качества. Это касается ряда фруктов и овощей.

Авокадо не следует помещать в холодильник, так как плоды могут потемнеть, и их придется выбросить. Лучше завернуть авокадо в бумагу или газету и хранить при комнатной температуре.

Еще один продукт, который не переносит холод, — это бананы. В холодильнике они начинают быстро темнеть, даже если вы принесли их с чистой желтой кожурой. Бананы будут храниться гораздо дольше, если оставить их на кухонном столе. Однако не стоит помещать их в пакет, лучше обернуть хвостики бумагой.

Экзотические ананасы также не подходят для хранения в холодильнике. В этом месте слишком высокая влажность, что способствует быстрому развитию гниения. Поэтому, если вы купили ананас, храните его при комнатной температуре, а после вскрытия постарайтесь съесть как можно скорее.

Кроме того, не стоит помещать в холодильник только что купленную дыню или арбуз. Даже спелые плоды потеряют свой вкус и аромат. Понятно, что съесть их за один раз сложно, поэтому после разрезания их придется положить в холод, иначе они испортятся. Однако до этого момента их защитит собственная корка.

Клубнику, главную летнюю ягоду, также рекомендуется хранить на кухонном столе. Мойте только те ягоды, которые собираетесь съесть, и не отрывайте зеленые плодоножки раньше времени — так клубника будет дольше сохранять свежесть.

Зато в холодильнике прекрасно сохраняются хурма, виноград, яблоки и цитрусовые. Хурму лучше всего положить в отделение для фруктов и овощей без пакета. Цитрусовые — также на верхнюю полку при температуре пяти-шести градусов. Винограду нужна температура чуть ниже, около одного-двух градусов тепла. А яблоки лучше всего хранить на верхней полке отдельно от других фруктов и овощей.