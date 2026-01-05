«Как кошка с собакой!» — так говорят о людях, которые постоянно конфликтуют. Действительно, случаи дружбы между этими животными чаще являются исключением, чем правилом. Но что же стоит за их неприязнью друг к другу?

На самом деле, отношения между этими животными весьма сложны.

Исследования показывают, что когда собаки, движимые любопытством и желанием установить социальные связи, проявляют интерес, кошки, в силу своих поведенческих особенностей, стараются избегать контакта. Это связано с тем, что у этих животных существуют различные модели общения и восприятия окружающего мира.

Но это еще не все! И кошки, и собаки являются хищниками. Поскольку собаки, как правило, крупнее кошек, они воспринимают избегающее общения животное как потенциальную жертву. Срабатывает охотничий инстинкт, и начинается погоня: собака преследует кошку до тех пор, пока не настигнет ее или пока та не сможет скрыться на недоступной высоте.