Согласно церковным канонам, сочельник является последним и наиболее строгим днем Рождественского поста. Трапеза, состоящая из 12 блюд, начинается после появления первой звезды. В этой статье мы расскажем, какие блюда можно приготовить в Рождественский сочельник.

Кутья

Каждое блюдо, подаваемое в сочельник Рождества, имеет свое символическое значение. Количество блюд напоминает о 12 апостолах Христа, его ближайших учениках и соратниках.

Сладкая каша из зерен риса или пшена, традиционно подаваемая на праздничный стол в рождественский сочельник, пришла к нам из Византии. Кутья является одним из главных традиционных блюд сочельника. Это блюдо должно состоять из трех основных компонентов: зерна, сладкой жидкости и добавок. Чаще всего рождественскую кутью готовят с изюмом, маком и орехами. По сути, это традиционная каша, которую лучше всего есть после салатов или супов, чтобы насытиться углеводами без избыточного уровня сахара.

Винегрет

Этот салат уместен как в Новый год, так и в сочельник Рождества. Салат из отварных овощей и корнеплодов — это постное и полезное блюдо. В его состав входят свекла, картофель, морковь, лук и зеленый горошек. Многие добавляют квашеную капусту или соленые огурцы, а для заправки рекомендуем использовать горчичное масло — оно отлично сочетается со всеми ингредиентами. Также подойдут оливковое или авокадо масло.

Если вы соблюдаете пост, винегрет должен обязательно присутствовать в вашем рационе. Картофель помогает восполнить уровень калия и в охлажденном виде становится источником полезного резистентного крахмала, свекла является источником витаминов К и РР. Свежий лук содержит пробиотики и витамин С. Квашеная капуста и соленые огурцы — это ферментированные продукты, полезные для кишечника.

Блюда с рыбой

Рыбные блюда — это обязательный элемент стола в сочельник. Рыбу можно запекать или варить, обычно ее подают целой. Рыба стала неотъемлемой частью сочельника не только потому, что это постное, но и праздничное блюдо. В христианских традициях рыба является одним из древнейших символов Иисуса Христа.

В Библии (Новый Завет) можно найти множество символов, связанных с рыбой. Например, многие ученики Христа были рыбаками, и он называет их «ловцами человеков», а Царствие Небесное сравнивает с «неводом, закинутым в море и захватившим рыб всякого рода». Выбирайте любое блюдо из нашей рыбной подборки по своему вкусу.

Борщ или грибной суп

Борщ чаще всего готовят как суп и во время поста, и в сочельник. Его яркий красный цвет добавляет праздничности, а для большей сытности и белка можно добавить фасоль вместо картофеля.

К борщу или грибному супу традиционно подаются ушки или пирожки с грибами, а у православных — сочни — жаренные на конопляном масле мучные лепешки.

Грибы являются одним из типичных продуктов для ужина в сочельник. Они символизируют двойственную природу Иисуса Христа: шляпка — божественную, ножка — земную. В качестве супа на ужин в сочельник можно приготовить грибной суп с перловкой.

Вареники с капустой

В сочельник вареники лепят из постного теста с различными начинками. Можно выбрать сладкие вареники или с любым видом капусты. Вареники у древних славян символизировали Луну, а процесс их приготовления рифмовался с ее фазами. Готовый вареник напоминает полумесяц, а круглый шар теста — полную Луну.

Согласно традициям, во время приготовления вареников в сочельник нужно следить, чтобы количество теста и начинки не совпадало, иначе можно накликать беду на свой дом. А воду после варки вареников раньше использовали для снятия порчи. Таким образом, это блюдо во всех смыслах является сакральным.