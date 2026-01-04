Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой рис более полезен для здоровья 0 168

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой рис более полезен для здоровья

Наиболее распространенные виды риса — коричневый и белый. Вопрос о их пользе в контексте здорового питания вызывает активные обсуждения. Коричневый рис сохраняет наружный слой — оболочку или отруби, которые содержат клетчатку, витамины и минералы. Именно этот верхний слой придаёт продукту полезные свойства и характерный ореховый вкус.

 

Белый рис — это тот же злак, но подвергшийся обработке. В процессе удаления оболочки текстура зерна становится более мягкой, однако количество витаминов уменьшается.

На самом деле, оба вида риса обладают полезными свойствами, но каждый из них по-своему. Коричневый рис богат клетчаткой, что делает его отличным источником пищевых волокон, способствующих нормализации пищеварения. Он хорошо насыщает, поэтому стоит включить этот злак в рацион тем, кто следит за своим весом. Высокое содержание клетчатки помогает контролировать уровень сахара в крови, поэтому необработанный рис рекомендуется диабетикам.

В нем содержится много магния, селена, марганца и витаминов группы В, что способствует развитию костной системы и положительно влияет на иммунитет. Кроме того, антиоксиданты в составе борются с вредными свободными радикалами в организме.

Белый рис часто подвергается критике за меньшую питательную ценность. Однако он более щадящий для пищеварительной системы благодаря удалению верхнего слоя. Поэтому его рекомендуют людям с расстройствами пищеварения и тем, кто восстанавливается после болезни.

Благодаря нейтральному вкусу и мягкой текстуре его можно считать универсальным ингредиентом, подходящим для различных блюд.

Таким образом, коричневый рис превосходит белый по содержанию клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов. В то же время очищенные злаки подходят для людей с чувствительным пищеварением.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять блюд, которые стоит попробовать в Рождественский сочельник
Изображение к статье: Как правильно хранить картошку на протяжении нескольких месяцев
Изображение к статье: Как выбрать креветки: ключевые моменты для внимания
Изображение к статье: Что такое винный камень и как его используют?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео