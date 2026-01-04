Наиболее распространенные виды риса — коричневый и белый. Вопрос о их пользе в контексте здорового питания вызывает активные обсуждения. Коричневый рис сохраняет наружный слой — оболочку или отруби, которые содержат клетчатку, витамины и минералы. Именно этот верхний слой придаёт продукту полезные свойства и характерный ореховый вкус.

Белый рис — это тот же злак, но подвергшийся обработке. В процессе удаления оболочки текстура зерна становится более мягкой, однако количество витаминов уменьшается.

На самом деле, оба вида риса обладают полезными свойствами, но каждый из них по-своему. Коричневый рис богат клетчаткой, что делает его отличным источником пищевых волокон, способствующих нормализации пищеварения. Он хорошо насыщает, поэтому стоит включить этот злак в рацион тем, кто следит за своим весом. Высокое содержание клетчатки помогает контролировать уровень сахара в крови, поэтому необработанный рис рекомендуется диабетикам.

В нем содержится много магния, селена, марганца и витаминов группы В, что способствует развитию костной системы и положительно влияет на иммунитет. Кроме того, антиоксиданты в составе борются с вредными свободными радикалами в организме.

Белый рис часто подвергается критике за меньшую питательную ценность. Однако он более щадящий для пищеварительной системы благодаря удалению верхнего слоя. Поэтому его рекомендуют людям с расстройствами пищеварения и тем, кто восстанавливается после болезни.

Благодаря нейтральному вкусу и мягкой текстуре его можно считать универсальным ингредиентом, подходящим для различных блюд.

Таким образом, коричневый рис превосходит белый по содержанию клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов. В то же время очищенные злаки подходят для людей с чувствительным пищеварением.