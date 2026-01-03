Baltijas balss logotype
Что такое винный камень и как его используют?

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что такое винный камень и как его используют?

Кремор тартари или винный камень не только востребован кондитерами, но и популярен среди сторонников здорового образа жизни. Узнайте, почему это так!

 

Винный камень формируется в процессе ферментации вина из кислот, содержащихся в виноградном соке, и оседает на дне бочек. Хотя это вещество, выпадающее в осадок, состоит из двух бесцветных солей — тартрата и гидротартрата калия, в процессе созревания вина оно приобретает удивительные кристаллы винного цвета. Однако в магазинах винный камень можно встретить только в виде белого кристаллического порошка, не обладающего ни вкусом, ни запахом.

Этот продукт имеет множество названий — виннокислый калий, битартрат калия и кремор тартари. В других странах он известен как cream of tartar, что не имеет отношения к соусу тартар — на английском винная кислота называется tartaric acid.

Так кому же нужен этот белый порошок и для чего? Винный камень активно применяется в кулинарии! Он является отличным натуральным стабилизатором для яичных белков и взбитых сливок, увеличивая их объем. Также его можно использовать как разрыхлитель для муки или кислотный ингредиент для активации пищевой соды. Кроме того, винный камень предотвращает кристаллизацию сахарных сиропов и варенья, а также сохраняет цвет овощей во время варки.

При взбивании сливок и белков добавление щепотки винного камня делает их текстуру плотной и высокой, что гарантирует пышность безе и меренг. При приготовлении выпечки без дрожжей, печенья или блинов, просеивайте порошок винного камня вместе с мукой и содой — в результате химической реакции выделится углекислый газ, который сделает выпечку легкой и воздушной.

Еще одно важное и полезное свойство винного камня — он содержит большое количество калия, необходимого для нормализации сердечного ритма, снижения давления и предотвращения воспалений, в том числе на коже. Приверженцы здорового образа жизни рекомендуют один-два раза в день пить стакан теплой воды с чайной ложкой порошка винного камня. Также считается, что винный камень способствует выведению никотина из легких курильщиков, а в сочетании с апельсиновым соком помогает избавиться от этой вредной привычки, вызывая отвращение к вкусу табака.

