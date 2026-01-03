Природа дарит нам не только удивительные вирусы, но и вещества, укрепляющие иммунитет — адаптогены. Многие из них вам известны, и сейчас самое время вспомнить о них.

В середине XX века российский ученый Н.В. Лазарев выявил, что некоторые природные соединения обладают мощным тонизирующим эффектом и значительно улучшают адаптацию человеческого организма к неблагоприятным условиям. Эти вещества оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, помогают избавиться от переутомления и раздражительности, восстанавливают и повышают физическую и умственную работоспособность, активируют иммунитет и улучшают обмен веществ. Растения, содержащие такие вещества, получили название адаптогены, и сегодня их употребляют не только в сыром виде, но и в форме настоев, экстрактов, таблеток и других лекарственных форм. Адаптогены укрепляют организм до такой степени, что он способен самостоятельно справляться с болезнями.

Элеутерококк

Элеутерококк колючий — одно из самых известных растений-адаптогенов. В России он распространен на востоке, в частности, в Приморском крае и на Сахалине. Чаще всего из его корней изготавливают темный жидкий экстракт на 40% спирте с горьковатым вкусом, а также таблетки, которые принимают курсом не менее месяца. Полезные свойства элеутерококка весьма разнообразны — от лечения простуд и укрепления дыхательной системы до улучшения слуха и эректильной функции. Согласитесь, в его названии есть что-то энергичное.

Черноплодная рябина

Ягоды, известные как арония, знакомы нам с детства — те, кто пробовал черноплодную рябину, навсегда запомнят ее вкус. Она действительно очень полезна: содержит много витамина С, флавоноиды с P-витаминной активностью, каротиноиды и различные микро- и макроэлементы. В ней содержится до 40% йода! Настой из ягод черноплодки рекомендуют при гастрите, атеросклерозе, сахарном диабете, ожогах и авитаминозе, а также для восстановления после лучевой терапии. Как видно, это растение помогает в борьбе с множеством заболеваний.



Женьшень

Тонизирующие свойства женьшеня известны с древних времен — три тысячи лет назад на Востоке и в Азии целители использовали его для восстановления истощенных и слабых людей, называя женьшень «корнем жизни». Загадку целебного корня разгадали ученые лишь в XX веке: сапониновые гликозиды-гинсенозиды, эфирные масла, пептиды, витамины и минералы, входящие в состав растения, образуют уникальную комбинацию. Женьшень придает силы, повышает давление, а также умственную и физическую работоспособность, снижает уровень холестерина и глюкозы в крови. В общем, это замечательный адаптоген, дарованный природой.

Алоэ

На протяжении всей жизни мы раздраженно переставляли горшки с бабушкиным алоэ, а оказалось, что это не просто суккулент, а биогенный стимулятор! Вещество аллантоин, входящее в его состав, даже включено в список местных анестетиков, вяжущих и противовоспалительных препаратов ВОЗ. Алоэ эффективно заживляет раны, ожоги и различные воспалительные заболевания кожи. Его используют наружно, а для полоскания рта при стоматите, ларингите и фарингите применяют 50% водный раствор сока алоэ.



Чеснок

Не зря наши предки лечились чесноком — он действительно помогает в борьбе с простудами и способствует быстрому восстановлению после них. Кроме того, экстракт луковиц чеснока является признанным лекарственным средством, обладающим адаптогенными, тонизирующими и противомикробными свойствами. С помощью этой настойки лечат заболевания верхних дыхательных путей, такие как тяжелые бронхиты и пневмонии, а капсулы с экстрактом способны снижать уровень вредного холестерина в крови.



Чага

Черный березовый гриб чага растет на больных и погибающих деревьях, но для человека он очень полезен. Не зря в аюрведической и традиционной китайской медицине этот гриб используется как лекарство. Чага обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами, укрепляет иммунитет, улучшает память и нормализует работу ЖКТ. Интересно, что состав чаги до сих пор полностью не идентифицирован, и у гриба практически нет вкуса и запаха, но, несмотря на это, на его основе делают эффективные лечебные настои и отвары.

Имбирь

Сегодня имбирь стал особенно ценным, потому что кто-то очень мудрый (безусловно, на Востоке) вспомнил, что это отличный природный адаптоген. Корень имбиря содержит вещества с антиоксидантными, бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Особенно уникально одно фенолоподобное вещество, называемое гингерол, которое придает имбирю характерный жгучий вкус, одновременно уничтожая свободные радикалы и снижая уровень сахара в крови. Имбирь можно употреблять в сыром виде или в виде отваров и настоев.

Лимонник

Главное отличие этого растения от других адаптогенов заключается в том, что оно сильно возбуждает нервную систему. Его второе название — шизандра — действительно отражает его энергичную природу. Содержащиеся в лимоннике схизандрин и схизандрол тонизируют сильнее кофеина, стимулируют работу сердца и повышают не только работоспособность, но и давление. Его часто назначают при переутомлении и неврастении. В лекарственных целях используют не только ягоды китайского лимонника, но и его семена, из которых делают спиртовые настойки. По понятным причинам не рекомендуется употреблять лимонник во второй половине дня.



