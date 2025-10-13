Понедельник часто ассоциируется с трудным началом недели, но эзотерики уверены: этот день несёт мощный энергетический заряд и способен стать точкой притяжения успеха. Если правильно использовать его потенциал, можно не только задать тон всей неделе, но и заложить основу для долгосрочных побед.

Энергия понедельника: что она даёт

Понедельник считается днём новых начинаний. Его энергия сочетает в себе сложность и вдохновение, поэтому это идеальный момент для подписания важных документов, переговоров со спонсорами и поиска новых источников дохода.

Всё, что вы начинаете в понедельник, обязательно даст результат — пусть не сразу, но ощутимо. Даже если на пути возникнут препятствия, важно проявить терпение: этот день благоволит настойчивым.

Понедельник управляется Луной, а её цвета — белый и фиолетовый — символизируют обновление и интуицию. В этот день стоит слушать себя, доверять внутренним ощущениям и позволять идеям проявляться свободно.

Как использовать магию первого дня недели

Чтобы усилить позитивную энергию понедельника, эзотерики советуют:

начать день с уборки или расхламления — избавиться от всего лишнего,

надеть одежду светлых тонов, особенно белую или фиолетовую,

заняться творчеством, планированием или визуализацией целей,

избегать ссор и излишней суеты.

Эти простые ритуалы помогут настроиться на волну удачи и сохранить вдохновение до конца недели.

Источник: news.hochu