Как ни странно, существует немало низкокалорийных продуктов, способных порадовать вас и зарядить необходимой энергией. Предлагаем список лучших питательных закусок, содержащих 100 калорий или меньше.

Яблоко

Идеальный перекус в течение дня. Яблоки богаты железом, а также витаминами группы C, B и K. В одном яблоке среднего размера содержится примерно 70 ккал.

Миндальные орехи

Орехи являются прекрасным самостоятельным и здоровым вариантом перекуса. Они богаты витаминами и аминокислотами. Миндаль, в свою очередь, еще и снижает уровень холестерина, и замедляет процессы старения. Калорийность 12-13 штучек миндаля составляет 90 ккал.

Огурец

Свежие овощи — рекордсмены по низкой калорийности. В одном огурце содержится примерно 15-17 ккал. Из плюсов: при регулярном употреблении огурцов улучшается усвояемость белков животного происхождения.

Гранатовый сок

150 миллилитров свежевыжатого гранатового сока содержит 90 калорий. Гранат — это кладезь полезнейших ингредиентов, в нем содержится калий, магний, железо. Более того, врачи утверждают, что гранат полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Греческий йогурт

Натуральный греческий йогурт без добавления сахара содержит примерно 100 калорий. В йогурте содержится большое количество пробиотиков, восстанавливающих микрофлору кишечника и повышающих защитные функции организма.

Киви

Еще один вкусный и полезный перекус — киви. Этот экзотический фрукт богат витаминами C, А, В, пищевыми волокнами и органическими кислотами. 2 киви — это примерно 95 калорий.

Малина

Для тех, кому очень хочется перекусить чем-нибудь сладким, советую обратить внимание на ягоды. Сухофрукты в данном случае не подойдут, так как в них содержится мало воды и много сахара, а вот свежие или размороженные ягоды будут в самый раз! На 100 г малины, например, приходится всего 50 калорий.

Овсяное печенье

Иногда можно побаловать себя и съесть одно овсяное печенье за чашечкой чая или кофе. В одном таком печенье содержится 65 калорий. Если простое овсяное печенье быстро надоест, то можно попробовать что-нибудь новое. В интернете существует огромное множество вариантов приготовления «пп печенья». Поэтому, вы можете поэкспериментировать и приготовить овсяно-гречневое печенье, овсяное печенье с изюмом или с бананом и финиками.

Мини-морковь

Этот вариант перекуса очень быстрый и удобный, поскольку во многих супермаркетах можно найти готовую для употребления мини-морковь. На порцию из 10 маленьких морковок приходится 41 калория.

Вареные яйца

Сваренное вкрутую яйцо — отличный вариант протеинового перекуса. Вареные яйца хорошо усваиваются организмом и быстро утоляют голод, несмотря на то, что в одном яйце содержится примерно 80 калорий.

