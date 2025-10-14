Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лорен Санчес в платьях 90-х: как миллиардерша доказала, что возраст — это стиль 0 296

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Лорен Санчес в платьях 90-х: как миллиардерша доказала, что возраст — это стиль

Лорен Санчес оживила легендарные образы: гид по стилю миллиардерши.

55-летняя Лорен Санчес, возглавившая список лиц A-листа на недавно завершившейся Неделе Моды в Париже, привлекла к себе внимание не только блеском каратов, но и символичным актом. Миллиардерша открыла винтажные шкафы люкса 1995 года. В Париже она показала архивный образ John Galliano. На показ Chanel вышла в наряде этого бренда из коллекции Весна-95. А также жена основателя Amazon Джеффа Безоса нашла для себя подходящее ярко-красное платье в запасниках Vivienne Westwood.

7ae92330eb5cc68c1fa84be08a48ccc4.jpeg

Лорен Санчес в архивном Vivienne Westwood. Фото - соцсети

2.jpeg

Лорен Санчес в архивном платье CHANEL и Джефф Безос на показе. Фото - соцсети

52552028e3c10ef479ac1a87bb39cb86.jpeg

4.jpeg

Лорен Санчас в архивном John Galliano 95. Фото - соцсети

Выбрав наряды прямиком из тех самых 90-х, когда мир только начинал узнавать ее, а она сама, вероятно, лишь мечтала о той роскоши и всемирной славе, которые стали неотъемлемой частью ее нынешней жизни, знаменитость превратила свои светские выходы не просто в парад роскоши, но и в осмысленное высказывание. Это история о том, как бывшая мечтательница стала воплощением мечты, а недосягаемый в юности люкс превратился в символ ее личного триумфа, элегантно демонстрируя миру, что в жизни возможно абсолютно все.

195fd07053ed60fc42d920f5a60dff61.png

Лорен Санчес в образе для показа Balenciaga. Фото - соцсети

Надо отметить, что на зависть ровесницам, Санчес уверенно чувствует себя в платьях 30-летней давности, подчеркивая тонкую талию, скульптурную грудь и накаченные плечи. Она и прежде делала акцент на эти достоинства своей фигуры, но обращение к люксовому винтажу наполнило светские образы дополнительным смыслом. И надо отметить, что эти наряды не выглядят чем-то странным на жене Джеффа Безоса – ей удается вдохнуть в стиль 90-х новую жизнь.

d0875983011cd63e93116c061f4866e4.jpeg

Лорен Санчес на Мет Гала 2024. Фото - соцсети

Модный выбор Лорен Санчес – не просто ода винтажу. Это мощное заявление о самопринятии, о преодолении стереотипов и о том, что мечты, однажды казавшиеся несбыточными, могут стать явью. Она демонстрирует, что возраст – это лишь цифра, а стиль – это вечное отражение внутренней силы и эволюции.

Напомним, что Санчес получила известность как репортер, ведущая развлекательных программ и теленовостей, удостоенная премии “Эмми”. Она 13 лет была в браке с голливудским агентом Патриком Уайтселлом. У них родились сын и дочь, у журналистки также есть сын от футболиста Тони Гонсалеса. В 2019 году стало известно, что у Санчес начался роман с Безосом, который тогда разводился с женой, в 2023 году влюбленные объявили о помолвке, а в 2025 году пара сыграла роскошную свадьбу в Венеции.

venec.jpg

Джефф Безос и Лорен Санчес в платье Schiaparelli - свадьба в Венеции. Фото - соцсети

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Изображение к статье: Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда
Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда 156
Изображение к статье: Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом
Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом 158
Изображение к статье: «Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале
«Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале 144
Изображение к статье: Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака
Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака 527

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 59
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 37
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 50
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 56
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 83
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 42
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 59
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 37
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео