55-летняя Лорен Санчес, возглавившая список лиц A-листа на недавно завершившейся Неделе Моды в Париже, привлекла к себе внимание не только блеском каратов, но и символичным актом. Миллиардерша открыла винтажные шкафы люкса 1995 года. В Париже она показала архивный образ John Galliano. На показ Chanel вышла в наряде этого бренда из коллекции Весна-95. А также жена основателя Amazon Джеффа Безоса нашла для себя подходящее ярко-красное платье в запасниках Vivienne Westwood.

Лорен Санчес в архивном Vivienne Westwood. Фото - соцсети

Лорен Санчес в архивном платье CHANEL и Джефф Безос на показе. Фото - соцсети

Лорен Санчас в архивном John Galliano 95. Фото - соцсети

Выбрав наряды прямиком из тех самых 90-х, когда мир только начинал узнавать ее, а она сама, вероятно, лишь мечтала о той роскоши и всемирной славе, которые стали неотъемлемой частью ее нынешней жизни, знаменитость превратила свои светские выходы не просто в парад роскоши, но и в осмысленное высказывание. Это история о том, как бывшая мечтательница стала воплощением мечты, а недосягаемый в юности люкс превратился в символ ее личного триумфа, элегантно демонстрируя миру, что в жизни возможно абсолютно все.

Лорен Санчес в образе для показа Balenciaga. Фото - соцсети

Надо отметить, что на зависть ровесницам, Санчес уверенно чувствует себя в платьях 30-летней давности, подчеркивая тонкую талию, скульптурную грудь и накаченные плечи. Она и прежде делала акцент на эти достоинства своей фигуры, но обращение к люксовому винтажу наполнило светские образы дополнительным смыслом. И надо отметить, что эти наряды не выглядят чем-то странным на жене Джеффа Безоса – ей удается вдохнуть в стиль 90-х новую жизнь.

Лорен Санчес на Мет Гала 2024. Фото - соцсети

Модный выбор Лорен Санчес – не просто ода винтажу. Это мощное заявление о самопринятии, о преодолении стереотипов и о том, что мечты, однажды казавшиеся несбыточными, могут стать явью. Она демонстрирует, что возраст – это лишь цифра, а стиль – это вечное отражение внутренней силы и эволюции.

Напомним, что Санчес получила известность как репортер, ведущая развлекательных программ и теленовостей, удостоенная премии “Эмми”. Она 13 лет была в браке с голливудским агентом Патриком Уайтселлом. У них родились сын и дочь, у журналистки также есть сын от футболиста Тони Гонсалеса. В 2019 году стало известно, что у Санчес начался роман с Безосом, который тогда разводился с женой, в 2023 году влюбленные объявили о помолвке, а в 2025 году пара сыграла роскошную свадьбу в Венеции.

Джефф Безос и Лорен Санчес в платье Schiaparelli - свадьба в Венеции. Фото - соцсети