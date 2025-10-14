Американские исследователи обнаружили в организме человека особое вещество, которое помогает быстрее справляться с алкогольным опьянением. Речь идёт о гормоне FGF21, вырабатываемом печенью — его уже называют «гормоном трезвости».
Как работает FGF21
FGF21 активируется при метаболических стрессах: голодании, недостатке белка или сахара. Однако самым сильным стимулом для его выработки является этанол — основной компонент алкоголя. Гормон помогает организму вывести токсины, уменьшает повреждение печени и, как выяснилось, ускоряет процесс отрезвления.
Эксперимент на мышах
Учёные из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета провели серию опытов:
- у животных, которым искусственно повышали уровень FGF21, симптомы интоксикации проходили уже через полтора часа;
- у обычных мышей — через четыре часа;
- а у тех, кому синтез гормона заблокировали, восстановление заняло почти шесть часов.
Оказалось, что FGF21 активирует нейроны в области locus coeruleus — центра бодрствования и внимания в мозге. При этом он не влияет на действие других седативных веществ, например, кетамина или диазепама.
Что это значит для человека
Учёные считают, что путь «печень — мозг», активируемый FGF21, сформировался как естественный механизм защиты от алкогольной интоксикации. Сейчас специалисты изучают, можно ли использовать этот гормон для создания препаратов, помогающих быстрее восстановиться после употребления алкоголя.
Источник: mir24.tv
