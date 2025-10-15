Baltijas balss logotype
Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом 0 268

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом

В периоды хронического стресса мы ищем способы поддержать себя. Кому-то помогает кофе, кто-то расслабляется бокалом вина, а другие держатся за воду. Рассказываем, как эти напитки влияют на уровень кортизола и нашу тревожность — и что выбрать, чтобы сохранить спокойствие.

эксперт: Наталья Самойленко, эндокринолог и диетолог

Вода — естественный антистресс

Питьевая вода — лучший способ поддерживать нервную систему в напряжённые времена. Она участвует в:

  • регулировании температуры тела,
  • поддержании баланса электролитов,
  • выведении излишков кортизола через почки,
  • нормализации давления и работы сердца.

Даже обезвоживание на 1–2% повышает уровень кортизола, усиливая стрессовую реакцию.

Кофе — утренний помощник, но с ограничениями

Кофеин стимулирует нервную систему и временно повышает уровень кортизола. Если использовать кофе грамотно, это может быть полезно.

«Если вы не спали ночью, чашка кофе утром помогает восстановить естественный уровень кортизола, который утром должен быть повышен», — объясняет Самойленко.

Правила безопасного употребления кофе:

  • 1–2 чашки утром — оптимально, чтобы поддержать бодрость
  • После 14:00 лучше перейти на травяной чай или воду
  • Не заменяйте кофе водой — это приводит к обезвоживанию
  • Более 3–4 чашек в день могут вызвать тревожность, тремор и проблемы со сном

Алкоголь — иллюзия расслабления

Алкоголь временно подавляет активность нервной системы, но эффект краткосрочный.

«Использование алкоголя как антистресса — это как брать успокоение в кредит. Долги придется отдать с процентами», — предупреждает специалист.

Последствия регулярного употребления:

  • Нарушается выработка серотонина и дофамина
  • Повышается ночной уровень кортизола — тело остаётся в состоянии стресса
  • Нарушается качество сна — глубокие фазы не восстанавливаются
  • Формируется гормональный дисбаланс

Альтернатива алкоголю:

  • Спокойная музыка
  • Йога, танцы, спорт
  • Общение с близкими
  • Творчество: рисование, вышивка, кулинария, чтение

Итог

В неспокойные времена выбор напитков напрямую влияет на уровень кортизола и тревожность. Вода поддерживает здоровье и спокойствие, кофе помогает контролировать бодрость при умеренном употреблении, а алкоголь дает иллюзию расслабления, но создаёт долгосрочные проблемы.

Выбирайте то, что работает на вас, а не против вас.

Источник: tsn.ua

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
