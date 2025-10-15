В периоды хронического стресса мы ищем способы поддержать себя. Кому-то помогает кофе, кто-то расслабляется бокалом вина, а другие держатся за воду. Рассказываем, как эти напитки влияют на уровень кортизола и нашу тревожность — и что выбрать, чтобы сохранить спокойствие.

эксперт: Наталья Самойленко, эндокринолог и диетолог

Вода — естественный антистресс

Питьевая вода — лучший способ поддерживать нервную систему в напряжённые времена. Она участвует в:

регулировании температуры тела,

поддержании баланса электролитов,

выведении излишков кортизола через почки,

нормализации давления и работы сердца.

Даже обезвоживание на 1–2% повышает уровень кортизола, усиливая стрессовую реакцию.

Кофе — утренний помощник, но с ограничениями

Кофеин стимулирует нервную систему и временно повышает уровень кортизола. Если использовать кофе грамотно, это может быть полезно.

«Если вы не спали ночью, чашка кофе утром помогает восстановить естественный уровень кортизола, который утром должен быть повышен», — объясняет Самойленко.

Правила безопасного употребления кофе:

1–2 чашки утром — оптимально, чтобы поддержать бодрость

После 14:00 лучше перейти на травяной чай или воду

Не заменяйте кофе водой — это приводит к обезвоживанию

Более 3–4 чашек в день могут вызвать тревожность, тремор и проблемы со сном

Алкоголь — иллюзия расслабления

Алкоголь временно подавляет активность нервной системы, но эффект краткосрочный.

«Использование алкоголя как антистресса — это как брать успокоение в кредит. Долги придется отдать с процентами», — предупреждает специалист.

Последствия регулярного употребления:

Нарушается выработка серотонина и дофамина

Повышается ночной уровень кортизола — тело остаётся в состоянии стресса

Нарушается качество сна — глубокие фазы не восстанавливаются

Формируется гормональный дисбаланс

Альтернатива алкоголю:

Спокойная музыка

Йога, танцы, спорт

Общение с близкими

Творчество: рисование, вышивка, кулинария, чтение

Итог

В неспокойные времена выбор напитков напрямую влияет на уровень кортизола и тревожность. Вода поддерживает здоровье и спокойствие, кофе помогает контролировать бодрость при умеренном употреблении, а алкоголь дает иллюзию расслабления, но создаёт долгосрочные проблемы.

Выбирайте то, что работает на вас, а не против вас.

Источник: tsn.ua