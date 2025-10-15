В периоды хронического стресса мы ищем способы поддержать себя. Кому-то помогает кофе, кто-то расслабляется бокалом вина, а другие держатся за воду. Рассказываем, как эти напитки влияют на уровень кортизола и нашу тревожность — и что выбрать, чтобы сохранить спокойствие.
эксперт: Наталья Самойленко, эндокринолог и диетолог
Вода — естественный антистресс
Питьевая вода — лучший способ поддерживать нервную систему в напряжённые времена. Она участвует в:
- регулировании температуры тела,
- поддержании баланса электролитов,
- выведении излишков кортизола через почки,
- нормализации давления и работы сердца.
Даже обезвоживание на 1–2% повышает уровень кортизола, усиливая стрессовую реакцию.
Кофе — утренний помощник, но с ограничениями
Кофеин стимулирует нервную систему и временно повышает уровень кортизола. Если использовать кофе грамотно, это может быть полезно.
«Если вы не спали ночью, чашка кофе утром помогает восстановить естественный уровень кортизола, который утром должен быть повышен», — объясняет Самойленко.
Правила безопасного употребления кофе:
- 1–2 чашки утром — оптимально, чтобы поддержать бодрость
- После 14:00 лучше перейти на травяной чай или воду
- Не заменяйте кофе водой — это приводит к обезвоживанию
- Более 3–4 чашек в день могут вызвать тревожность, тремор и проблемы со сном
Алкоголь — иллюзия расслабления
Алкоголь временно подавляет активность нервной системы, но эффект краткосрочный.
«Использование алкоголя как антистресса — это как брать успокоение в кредит. Долги придется отдать с процентами», — предупреждает специалист.
Последствия регулярного употребления:
- Нарушается выработка серотонина и дофамина
- Повышается ночной уровень кортизола — тело остаётся в состоянии стресса
- Нарушается качество сна — глубокие фазы не восстанавливаются
- Формируется гормональный дисбаланс
Альтернатива алкоголю:
- Спокойная музыка
- Йога, танцы, спорт
- Общение с близкими
- Творчество: рисование, вышивка, кулинария, чтение
Итог
В неспокойные времена выбор напитков напрямую влияет на уровень кортизола и тревожность. Вода поддерживает здоровье и спокойствие, кофе помогает контролировать бодрость при умеренном употреблении, а алкоголь дает иллюзию расслабления, но создаёт долгосрочные проблемы.
Выбирайте то, что работает на вас, а не против вас.
