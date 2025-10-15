Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале 0 200

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: «Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале

Исследования показывают, что одно из самых распространенных разочарований на свиданиях - вранье в анкетах. Почему люди приукрашивают реальность? Чаще всего - из-за неуверенности в себе. Они считают, что будут привлекательными только в "улучшенной версии", пишет для YourTango клинический психолог Сет Мейерс.

Ложь в анкете не только вредит доверию, но и затрудняет формирование настоящих отношений. Вот три самые распространенные неправды, с которыми сталкиваются перед первым свиданием:

1. Рост

Ложь о росте - классика. Мужчины часто добавляют несколько сантиметров, женщины - наоборот, могут приуменьшить.

"Я слышал, например, много женщин в своей профессиональной и личной жизни, которые говорили, что они бы не встречались с невысоким парнем", - пишет эксперт.

Согласно исследованию 2022 года, рост ассоциируется с властью и привлекательностью. Это создает давление, особенно для мужчин, которые чувствуют, что не соответствуют ожиданиям.

2. Вес

Многие публикуют фото, где они выглядят худее, или вообще не показывают себя полностью.

"Вместо того, чтобы врать о своем весе, сделайте наоборот: скажите полную правду", - советует Мейерс.

Это вопрос самооценки, на который влияют социальные нормы и медиа. Люди с избыточным весом часто боятся быть отвергнутыми. Но честность с самого начала - это путь к уважению к себе и искренним отношениям.

3. Финансовый статус

Неуверенность в работе или доходах заставляет приукрашивать реальность. Но ложь здесь быстро раскрывается.

"Если вы не чувствуете себя хорошо относительно своей работы или дохода, скажите это и объясните, каков ваш план изменений", - сказал он.

Исследования подтверждают, что ложь о финансах - это попытка компенсировать чувство неполноценности. Такое поведение разрушает доверие еще до того, как оно успевает появиться.

"Говорить правду о том, кем вы являетесь, не только на благо другого человека - это также и ваше благо. Честность - это лучшая стратегия для свиданий, которая экономит время, эмоции и открывает путь к настоящим отношениям", - подытожил психолог.

Читайте нас также:
#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
4 домашних средства от чувствительности зубов
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Изображение к статье: Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром
Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром 1 412
Изображение к статье: Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко
Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко 210
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 456
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 27
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 149
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 48
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 454
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 27
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 149
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео