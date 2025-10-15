Исследования показывают, что одно из самых распространенных разочарований на свиданиях - вранье в анкетах. Почему люди приукрашивают реальность? Чаще всего - из-за неуверенности в себе. Они считают, что будут привлекательными только в "улучшенной версии", пишет для YourTango клинический психолог Сет Мейерс.

Ложь в анкете не только вредит доверию, но и затрудняет формирование настоящих отношений. Вот три самые распространенные неправды, с которыми сталкиваются перед первым свиданием:

1. Рост

Ложь о росте - классика. Мужчины часто добавляют несколько сантиметров, женщины - наоборот, могут приуменьшить.

"Я слышал, например, много женщин в своей профессиональной и личной жизни, которые говорили, что они бы не встречались с невысоким парнем", - пишет эксперт.

Согласно исследованию 2022 года, рост ассоциируется с властью и привлекательностью. Это создает давление, особенно для мужчин, которые чувствуют, что не соответствуют ожиданиям.

2. Вес

Многие публикуют фото, где они выглядят худее, или вообще не показывают себя полностью.

"Вместо того, чтобы врать о своем весе, сделайте наоборот: скажите полную правду", - советует Мейерс.

Это вопрос самооценки, на который влияют социальные нормы и медиа. Люди с избыточным весом часто боятся быть отвергнутыми. Но честность с самого начала - это путь к уважению к себе и искренним отношениям.

3. Финансовый статус

Неуверенность в работе или доходах заставляет приукрашивать реальность. Но ложь здесь быстро раскрывается.

"Если вы не чувствуете себя хорошо относительно своей работы или дохода, скажите это и объясните, каков ваш план изменений", - сказал он.

Исследования подтверждают, что ложь о финансах - это попытка компенсировать чувство неполноценности. Такое поведение разрушает доверие еще до того, как оно успевает появиться.

"Говорить правду о том, кем вы являетесь, не только на благо другого человека - это также и ваше благо. Честность - это лучшая стратегия для свиданий, которая экономит время, эмоции и открывает путь к настоящим отношениям", - подытожил психолог.