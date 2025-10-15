Baltijas balss logotype
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность

«Брак без секса» пугает и вызывает ассоциации с холодом и отчуждением. На самом деле снижение интимной близости — явление гораздо более сложное и распространённое. Врач-психолог объясняет, почему это происходит и как вернуть страсть в отношения.

Почему интимность уходит

Секс не исчезает внезапно — это постепенный процесс. На снижение желания влияют:

  • Усталость после рождения ребёнка
  • Работа, дедлайны, уход за близкими
  • Гормональные изменения: менопауза, послеродовой период, низкий уровень тестостерона у мужчин
  • Хронический стресс, тревога, депрессия
  • Побочные эффекты лекарств
  • Неразрешённые конфликты и низкая самооценка

Иногда оба партнёра теряют желание, иногда один остаётся активным, а другой — нет. Если это не обсуждать, накапливаются обиды и чувство отчуждённости, а спальня превращается в место только для сна.

Это всегда проблема?

Не обязательно. Есть пары, которые довольны отсутствием секса, если у них сохраняется глубокая эмоциональная близость, доверие и общие ценности.

Но если интимная жизнь важна хотя бы одному из партнёров, её исчезновение вызывает эмоциональный разрыв. Человек может чувствовать себя отвергнутым, нежеланным или виноватым, что постепенно подрывает отношения.

Статистика показывает: пары, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, чаще довольны браком и жизнью, но каждый случай уникален.

Как восстановить желание

1. Говорите о близости мягко Начните с фраз вроде «Мне не хватает нашей близости», избегая обвинений. Открытый разговор снижает напряжение и создает возможность для изменений.

2. Примите естественные изменения Снижение желания — это не конец отношений. Периоды спада бывают после рождения ребёнка, во время стресса или менопаузы.

3. Расширьте понятие интимности Близость — не только секс. Поцелуи на кухне, прикосновения, совместные прогулки и смех создают фундамент для возобновления страсти.

4. Обратитесь к специалисту Секс-терапия помогает понять себя и партнёра, преодолеть стыд и наладить коммуникацию. Даже несколько встреч могут значительно улучшить отношения.

5. Маленькие шаги Возвращение интимности начинается с искренних, маленьких шагов, а не с принуждения или чувства вины.

Итог

Брак без секса — это не приговор, а сигнал, что отношения требуют внимания, заботы и честности. Главное — не количество интимных контактов, а чувство желанности, слышимости и ценности каждого партнёра.

Для одних пар достаточно провести выходные вдвоём без телефонов, для других нужен глубокий пересмотр способов поддержания близости. Не ищите виноватого — ищите путь к восстановлению тепла, которое когда-то объединило вас.

Источник: tsn.ua

#секс #отношения
Видео