Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака 0 600

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака

Актриса театра и кино Глафира Тарханова уже много лет счастлива в браке со своим коллегой по цеху Алексеем Фаддеевым. Пара воспитывает пятерых детей: четырех сыновей — Корнея, Гордея, Ермолая и Никифора, а также единственную дочку Лукурью. Малышка появилась на свет летом прошлого года.

15 октября, счастливые супруги и родители отмечают невероятно важную для себя дату. Ровно 20 лет назад Глафира и Алексей официально узаконили отношения. В честь особенного события артистка вышла на связь в личном блоге. Она поделилась с фолловерами редким семейным снимком и трогательным посланием. Тарханова указала, что любовь и дети являются главными достижениями их семьи.

tarhanova.jpg

Cоцсети

«20 лет рядышком! Пусть находятся силы для вдохновения, терпения, для здоровья, подвигов, покорения новых вершин, для успеха вместе! Познаем друг друга, идем дальше!» — написала она.

tarhanova-2.jpg

Подписчики актрисы молниеносно отреагировали на столь нежную публикацию. В комментариях паре пожелали семейного счастья и благополучия. Многие отметили, что Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев — не просто семейный союз, а вдохновляющий пример настоящей и чистой любви.

tar.jpg

Соцсети

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
4 домашних средства от чувствительности зубов
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Изображение к статье: Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром
Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром 1 412
Изображение к статье: Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко
Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко 210
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 456
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 28
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 157
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 49
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 461
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 28
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 157
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео