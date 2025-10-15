Актриса театра и кино Глафира Тарханова уже много лет счастлива в браке со своим коллегой по цеху Алексеем Фаддеевым. Пара воспитывает пятерых детей: четырех сыновей — Корнея, Гордея, Ермолая и Никифора, а также единственную дочку Лукурью. Малышка появилась на свет летом прошлого года.

15 октября, счастливые супруги и родители отмечают невероятно важную для себя дату. Ровно 20 лет назад Глафира и Алексей официально узаконили отношения. В честь особенного события артистка вышла на связь в личном блоге. Она поделилась с фолловерами редким семейным снимком и трогательным посланием. Тарханова указала, что любовь и дети являются главными достижениями их семьи.

«20 лет рядышком! Пусть находятся силы для вдохновения, терпения, для здоровья, подвигов, покорения новых вершин, для успеха вместе! Познаем друг друга, идем дальше!» — написала она.

Подписчики актрисы молниеносно отреагировали на столь нежную публикацию. В комментариях паре пожелали семейного счастья и благополучия. Многие отметили, что Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев — не просто семейный союз, а вдохновляющий пример настоящей и чистой любви.

