Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уксус против запаха: гениальный способ освежить воздух без лишних затрат 0 270

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Уксус против запаха: гениальный способ освежить воздух без лишних затрат

Запахи после приготовления пищи, табака или сырости могут быстро испортить атмосферу дома.

Неприятные запахи дома легко убрать без химии и излишних затрат. Достаточно всего несколько минут и копеечного продукта, чтобы сделать воздух чистым, свежим и приятным. Это один из самых простых секретов, которым пользуются профессиональные уборщики, но немногие о нем знают

Запахи после приготовления пищи, табака или сырости могут быстро испортить атмосферу дома. Большинство людей пользуются освежителями воздуха, которые только маскируют проблему. А вот профессиональные клинеры знают один простой метод, который действительно работает: он нейтрализует запахи всего за несколько минут, и для этого не понадобятся ни сода, ни химические средства.

Как избавиться от всех неприятных запахов в доме за 2 минуты: полезный трюк с уксусом

Для освежения воздуха используйте обычный уксус. Он мгновенно поглощает неприятные запахи, а не прячет их за ароматами.

  • Налейте в стакан или миску немного столового уксуса — примерно 100 мл.

  • Поставьте емкость в комнате, где больше всего чувствуется запах.

Через 2 минуты вы почувствуете, что воздух стал свежее, а через час запах исчезнет полностью.

Почему уксус так полезен в борьбе против неприятных запахов

Уксус содержит летучие кислоты, которые нейтрализуют молекулы запаха. Он особенно эффективен против:

  • табачного дыма;

  • запаха после жареной рыбы или мяса;

  • сырости в ванной комнате;

  • запахов после домашних животных

После того, как уксус сделает свое дело, его аромат быстро выветривается, оставляя только чистый воздух.

Для еще большего эффекта можно довести стакан уксуса до кипения на плите — пар быстро разнесет нейтрализующий эффект по всей кухне. Если не нравится запах уксуса, после процедуры зажгите свечу с натуральными эфирными маслами. В холодильнике или шкафу достаточно просто поставить небольшую открытую баночку с уксусом.

Читайте нас также:
#уборка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
4 домашних средства от чувствительности зубов
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Изображение к статье: Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром
Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром 1 412
Изображение к статье: Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко
Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко 211
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 456
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 159
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 74
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 468
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 159
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео